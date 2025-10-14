Bán 80 căn nhà cũ trong 8 năm, tôi rút ra 13 bài học xương máu: Ai sắp mua nhà cũ nên đọc kỹ kẻo hối không kịp!

1. Đừng để “sở hữu nhà” khiến bạn kiệt quệ

Trước khi nghĩ đến chuyện vay bao nhiêu, hãy hỏi: Mình có sống nổi sau khi mua không? Đừng gom hết tiền của nhiều thế hệ, đừng động đến tiền hưu của bố mẹ. Khoản trả góp hằng tháng không nên vượt quá 30% thu nhập cố định của gia đình . Tôi từng chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ được cha mẹ trả trước nhà cưới, nhưng sau 2 năm, họ phải bán lại vì không đủ sức trả góp. Nhà mất – tình cũng rạn.

2. Nếu được, hãy chọn vay bằng quỹ dự phòng thay vì vay thương mại

Chênh lệch lãi suất giữa hai loại vay này rất lớn – đôi khi tiết kiệm được cả trăm triệu trong 20 năm. Và hãy chọn thời hạn vay dài , để áp lực hằng tháng nhẹ hơn, đặc biệt khi lạm phát tăng.

3. Nguyên tắc “ vòng tròn sống 3 km ”

Nhà không chỉ để ở mà là nơi bạn sống mỗi ngày . Hãy chọn nơi có đầy đủ tiện ích trong bán kính 3 km: bế xe buýt - siêu thị/chợ - trường học - công viên. Và nhớ thời gian đi làm lý tưởng không quá 30 phút. Một căn nhà rẻ nhưng xa cơ quan sẽ “ngốn” tuổi trẻ của bạn mỗi sáng.

4. Đừng chạy theo thiết kế lạ

Những căn “phòng tắm không cửa sổ”, “bếp tối màu” hay “điện nước giá rẻ” có thể tiết kiệm trước mắt, nhưng tốn tiền sửa gấp đôi. Nếu là căn đầu tiên, hãy chọn 3 phòng ngủ nhỏ dưới 90m² – vừa đủ cho 3 thế hệ, dễ bán lại.

5. Xem thật nhiều, đừng nóng vội

Khách hàng từng đi cùng tôi xem 68 căn mới tìm được “duyên nhà”. Đừng ngại môi giới – họ sống bằng nghề này. Cứ đi xem, cứ hỏi kỹ, đừng ép mình “phải mua ngay” chỉ vì sợ lỡ cơ hội.

6. Xem lại căn nhà vào buổi tối và ngày mưa

Ban ngày nhà nào cũng đẹp. Chỉ buổi tối mới biết hàng xóm có ồn không , tầng trên có hay xả nước rào rào , và ngày mưa mới lộ thấm dột . Một lần kiểm tra kỹ có thể tiết kiệm cả trăm triệu tiền sửa.

7. Tránh căn đã rao bán quá 1 năm

Nếu một căn nhà rao mãi không ai mua, hoặc nó đắt quá, hoặc có vấn đề nghiêm trọng. Đừng mơ “món hời”. Nhà cũ mà treo lâu, hiếm khi là “vàng”.

8. Chụp ảnh toàn bộ nội thất trước khi ký

Nếu chủ hứa “để lại toàn bộ đồ đạc”, hãy chụp lại. Tôi từng gặp người mua bị thay toàn bộ thiết bị thương hiệu thành hàng rẻ tiền. Hợp đồng không ghi rõ, nên chỉ biết… nuốt cục tức.

9. Kiểm tra kỹ các khoản phí còn nợ

Tiền điện, nước, phí chung cư, bãi xe – tưởng nhỏ nhưng nhiều người nợ hàng chục triệu. Trước khi ký, yêu cầu người bán xuất trình biên lai thanh toán đầy đủ .

10. Xem giấy chủ quyền bản gốc

Người đứng tên trên sổ phải chính là người bán. Nếu sổ chung, tất cả đồng sở hữu phải ký . Nếu không, khi tranh chấp, bạn mất cọc mà không lấy lại được nhà.

11. Không đặt cọc tùy tiện – và không quá 10% giá trị nhà

Tiền đặt cọc nên gửi qua tài khoản ngân hàng trung gian , không chuyển cho môi giới hay chủ nhà. Một người bạn tôi mất 20% giá trị căn nhà chỉ vì nghe môi giới nói “có người khác đang xem” – hóa ra chẳng có ai cả.

12. Hỏi kỹ tình trạng cư trú và hợp đồng thuê

Nhiều căn nhà vẫn đang cho thuê, chưa hoàn tất giấy tờ. Nếu không hỏi rõ, bạn có thể phải chờ hàng tháng trời mới dọn vào được. Ghi rõ điều khoản này trong hợp đồng.

13. Phí môi giới có thể thương lượng

Đừng ngại hỏi giảm. Tôi từng giảm cho khách chỉ vì họ dám đề nghị. Và chỉ trả sau khi hoàn tất giao dịch – nếu trả sớm, bạn mất quyền “ép” môi giới làm hết trách nhiệm.

Tổng kết:

Mua nhà cũ không phải chuyện rủi ro – chỉ rủi ro khi bạn thiếu thông tin. Đằng sau mỗi căn nhà là câu chuyện, con người và cả những bài học bằng tiền thật . Nếu bạn sắp mua, hãy lưu lại 15 điều trên. Chúng có thể không giúp bạn chọn đúng “ngôi nhà mơ ước”, nhưng chắc chắn giúp bạn tránh mua phải “giấc mơ đắt giá”.