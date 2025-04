Tiết lộ thủ đoạn của công ty trúng 600 gói thầu 3.500 tỷ khắp cả nước, Chủ tịch HĐQT đã bỏ trốn bị truy nã

Truy nã quốc tế đối với Chủ tịch Công ty TNHH Cây xanh Công Minh

Chiều qua (4/4), tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác Công an quý I-2025, Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra thông tin về vụ án liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT công ty và Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban pháp lý Công ty TNHH Cây xanh Công Minh. Trong đó, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lê Thị Hòa và Ngô Thị Ngọc Lý.

Hiện bị can Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang truy tìm và hoàn thiện thủ tục truy nã quốc tế đối với Nguyễn Công Minh theo quy định của pháp luật.

Để có căn cứ giải quyết vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã gửi 146 yêu cầu định giá đến Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự của 21/37 tỉnh, thành phố yêu cầu định giá đối với 578 dự án liên quan đến hệ thống Công ty cây xanh của Nguyễn Công Minh; đến nay có 5 Hội đồng định giá có kết luận về tài sản đối với 100 dự án, trong đó xác định thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các cá nhân có liên quan; xác định thiệt hại do tội phạm gây ra để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 3.500 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành

Nói về thủ đoạn của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, Thượng tá Hùng cho hay, Cây xanh Công Minh hoạt động theo mô hình tổng công ty và công ty con, thành lập nhiều công ty, quản lý theo 6 khu vực cả nước để các công ty này đấu thầu, làm hồ sơ đấu thầu. Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an xác định các hồ sơ đấu thầu có vi phạm.

Một dự án duy trì, chăm sóc, trồng mới cây xanh do Công ty Công Minh trúng thầu và thực hiện ở Phú Quốc (Ảnh: Người lao động).

Hồi tháng 7/2024, Bộ Công an cho hay, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty Cây xanh Công Minh được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của doanh nghiệp tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Qua rà soát, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều tỉnh thành với tổng giá trị khoảng hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, A09 đã khởi tố vụ án và có văn bản yêu cầu hàng loạt địa phương cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trong giai đoạn từ 2019 - 2023.

Các địa phương được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu gồm: Cà Mau, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Phước, Bình Thuận, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Nai, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lai Châu..., báo Thanh Niên đưa tin.

Thông tin trên Tạp chí Nhà đầu tư cho biết, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay). Năm 1999, đơn vị thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại Đồng Xoài – Bình Phước. Năm 2008, Công ty TNHH cây xanh Công Minh chính thức thành lập, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước... Theo báo Bình Phước, giai đoạn 2013-2017, tổng doanh thu của công ty đạt 648 tỷ đồng (bình quân đạt 129 tỷ đồng/năm); nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng (bình quân hơn 5 tỷ đồng/năm).