Quảng Bình: Khởi tố 22 bị can liên quan đến đại án Cây xanh Công Minh

Khởi tố 22 bị can liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh

Liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh, hiện cơ quan chức năng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố 22 bị can.

Trong đó, 21 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự (gồm: 6 bị can là người của nhà thầu, 11 bị can là người trong các đơn vị chủ thầu, 4 bị can là người thực hiện tư vấn, khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong các dự án); 1 bị can bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp nhân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.