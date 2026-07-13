"Tiểu Hồng Thư" chuẩn bị niêm yết với định giá 70 tỷ USD, trở thành "đế chế ngầm" phủ khắp thế giới mà không tốn một đồng marketing

Theo Bloomberg, Xiaohongshu đang chuẩn bị hồ sơ niêm yết bí mật tại Hong Kong với Goldman Sachs và CICC làm cố vấn, thời điểm lên sàn có thể ngay cuối năm nay. Trong các giao dịch thứ cấp cuối năm 2025, cổ phần công ty được sang tay ở mức định giá quanh 50 tỷ USD, còn giới đầu tư kỳ vọng thương vụ IPO sẽ đưa con số này vượt 70 tỷ USD.

Nền tảng tài chính của công ty vững một cách hiếm thấy đối với một mạng xã hội. Lợi nhuận ròng năm nay được dự báo vượt 3 tỷ USD, tăng từ mức hơn 2 tỷ USD của năm 2025, trong khi mới năm 2022 công ty vẫn còn thua lỗ.

Cuộc toàn cầu hóa ồn ào và cuộc toàn cầu hóa lặng lẽ

Điều khiến RedNote khác biệt là cách người dùng sử dụng nó. Với khoảng 350 triệu người dùng hằng tháng và gần 600 triệu lượt tìm kiếm mỗi ngày tính đến cuối năm 2024, nền tảng này vận hành giống một công cụ tìm kiếm cho đời sống thường nhật hơn là một Instagram phiên bản Trung Quốc. Người ta mở app để ra quyết định: mua loại serum nào, đặt khách sạn nào, chọn nha sĩ ở khu nào. Phần lớn các phát hiện về sản phẩm trên nền tảng đến từ bài đăng của người dùng thật, không phải thông điệp quảng cáo của nhãn hàng.

Chính hành vi đó tạo ra giá trị thương mại mà các đối thủ lớn hơn khó sao chép: một bài review khách sạn ở Milan trên RedNote không chỉ có ảnh đẹp, mà mô tả vị trí phòng, độ ồn, chất lượng bữa sáng và trải nghiệm thực tế so với kỳ vọng. Độ "đặc" của thông tin khiến mỗi lượt tìm kiếm trả về câu trả lời thay vì ấn tượng thị giác.

Câu chuyện toàn cầu hóa của RedNote mà truyền thông phương Tây biết đến chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Tháng 1/2025, khi Washington siết TikTok, khoảng 3 triệu người dùng Mỹ đổ sang RedNote chỉ trong vài ngày, đưa app này lên vị trí số một bảng xếp hạng tải miễn phí tại Mỹ. Nhưng khi lệnh cấm TikTok bị đình lại, phần lớn nhóm này cũng rời đi.

Cuộc toàn cầu hóa thực sự lại chưa từng lên trang nhất. Du học sinh, người di cư và giới chuyên gia gốc Hoa mang app theo mình khi chuyển ra nước ngoài sinh sống. Với hàng chục triệu người Hoa hải ngoại, từ Úc, Canada đến Nhật Bản hay Singapore, RedNote giờ vừa là trang review, công cụ tìm kiếm, bảng tin cộng đồng, vừa là chợ rao vặt, tất cả bằng ngôn ngữ của họ và đầy ắp câu trả lời về chính thành phố họ đang sống. Không chiến dịch marketing nào xây được mạng lưới phân phối này. Ứng dụng đơn giản là đi theo cuộc đời người dùng.

Từ cuốn cẩm nang mua sắm đến đế chế 70 tỷ USD

RedNote ra đời từ hai nhà sáng lập với hai bản năng bổ trợ nhau. Mao Văn Siêu (Charlwin Mao), người Vũ Hán, học kỹ thuật tại Đại học Giao thông Thượng Hải, lấy MBA ở Stanford và làm việc tại Bain & Company trước khi về nước khởi nghiệp. Cù Phương (Miranda Qu) mang đến sự am hiểu về hành vi cộng đồng và tâm lý tiêu dùng, thứ định hình văn hóa nền tảng từ những ngày đầu.

Sản phẩm đầu tiên của họ năm 2013 là một cuốn cẩm nang giấy tổng hợp kinh nghiệm mua sắm ở nước ngoài, dành cho du khách Trung Quốc không tìm được lời khuyên đáng tin về việc mua gì, ở đâu. Nghịch lý thú vị nằm ở chỗ: RedNote khởi đầu là cuốn cẩm nang giúp người Trung Quốc hiểu thế giới bên ngoài, và hành trình toàn cầu hóa của nó bắt đầu đúng vào ngày cuốn cẩm nang đi theo độc giả ra nước ngoài.

Các nền tảng tiêu dùng Trung Quốc trước nay ra toàn cầu theo hai cách đã được chứng minh. ByteDance xây một sản phẩm riêng biệt: TikTok tách hẳn khỏi Douyin về vận hành và được bản địa hóa đến mức gần như không còn dấu vết Trung Quốc. Shein và Temu thì xuất khẩu chuỗi cung ứng: thứ vượt biên giới là giá rẻ và logistics, còn văn hóa ở lại hậu trường.

RedNote đang thử con đường thứ ba: một sản phẩm toàn cầu duy nhất, không có app quốc tế riêng, nhưng không còn là một cộng đồng thống nhất. Sau làn sóng người dùng tháng 1/2025, công ty dựng lên thứ có thể gọi là "biên giới số" ngay bên trong nền tảng. Họ đăng ký pháp nhân Rednote Technology tại Singapore giữa năm 2025, mở tên miền quốc tế rednote.com, ban hành hai bộ điều khoản dịch vụ riêng cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Tài khoản quốc tế được chuyển sang hạ tầng ở nước ngoài với dữ liệu lưu tại Singapore, quy tắc kiểm duyệt cũng khác nhau giữa hai bên. Feed nội dung dần được tách riêng, người dùng nước ngoài giờ chủ yếu thấy nội dung tối ưu cho khán giả hải ngoại thay vì hòa chung với "hồ" nội dung nội địa.

Với cộng đồng người Hoa hải ngoại, mô hình này vẫn vận hành như xưa: họ tiếp cận được kho nội dung tiếng Trung khổng lồ dù sống ở đâu, nên RedNote không bao giờ phải khởi động từ con số 0 ở thị trường nước ngoài. Nhưng với người dùng không nói tiếng Trung, bức tường lại cắt theo chiều ngược lại. Nhiều người gia nhập năm 2025 chính vì được tiếp xúc trực tiếp, không qua bộ lọc, với người dùng Trung Quốc, và phiên bản bị phân vùng mang đến thứ gì đó mỏng hơn hẳn.

Câu hỏi mà bản cáo bạch không trả lời được

RedNote gần như đã "thâu tóm" xong thế giới nói tiếng Trung toàn cầu, một tập khách hàng di động, giàu có và có hành vi thương mại hiếm thấy, tự thân đã xứng đáng một mức định giá cao. Nhưng liệu số đông người dùng ngoài cộng đồng này có bao giờ coi nền tảng là của mình hay không thì chưa ai dám khẳng định.

Kiến trúc mà chính công ty dựng lên khiến câu hỏi càng sắc hơn: bức tường bên trong nền tảng cho thấy khi buộc phải lựa chọn, RedNote ưu tiên bảo vệ sự tuân thủ trong nước và trải nghiệm của người dùng Trung Quốc trước cộng đồng toàn cầu. Việc vượt rào cũng cần nhiều hơn một bản dịch. Công cụ tìm kiếm chỉ tốt ngang thư viện của nó, mà kho nội dung tiếng Anh của RedNote còn quá mỏng so với một thập kỷ tích lũy bằng tiếng Trung. Niềm tin đòi hỏi kiểm soát liên tục, công ty cho biết đã gỡ hàng triệu bài đăng giả và tài khoản mạo danh để giữ độ tin cậy của các đề xuất. Còn thương mại, mảng ngày càng nuôi sống nền tảng, cần hạ tầng bản địa gần như chưa tồn tại ngoài Trung Quốc.

Với các nhãn hàng, không cần chờ phán quyết cuối cùng. Tập người dùng hải ngoại sẵn có trên RedNote là một trong những nhóm sức mua gốc Hoa toàn cầu đậm đặc nhất trên mạng, và họ hành xử như khán giả của công cụ tìm kiếm: đến với một câu hỏi và một ngân sách. Thương hiệu thắng là thương hiệu đặt mình vào trong câu trả lời, bằng so sánh trung thực, hướng dẫn chi tiết và đề xuất cụ thể, thay vì cố hét to hơn nó.

Thương vụ niêm yết sẽ sớm gắn một con số lên công ty của Mao Văn Siêu và Cù Phương. Nhưng thứ nó không định giá được là liệu niềm tin xây bằng tiếng Trung có thể sinh lãi kép bằng những ngôn ngữ khác hay không. Câu trả lời sẽ đến theo một nhịp đồng hồ chậm hơn nhiều so với lịch IPO.