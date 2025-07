Tiêu thụ điện tăng mạnh, Bộ Công Thương khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm, tránh hoá đơn tiền điện tăng cao

Tiêu thụ điện tăng chóng mặt, liên tiếp lập kỷ lục mới

Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 và những ngày đầu tháng 7, hệ thống điện quốc gia đã phải đối mặt với nhiều thách thức do thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt xen lẫn mưa bão tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo NSMO, ngày 2/6/2025 công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 51.672 MW, vượt khoảng 2.000 MW so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng điện tiêu thụ lập kỷ lục mới với 1,028 tỷ kWh.

Đến ngày 9/7/2025, hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đồng loạt xác lập kỷ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ trong bối cảnh nắng nóng diện rộng và nhiều hồ thủy điện phải xả tràn do mưa lớn trước đó (sản lượng điện toàn quốc đạt 1,05 tỷ kWh, với công suất đạt 51.096MW, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước.. Riêng miền Bắc, sản lượng đạt 545,2 triệu kWh, mức cao kỷ lục mới, công suất đạt 26.188MW, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ tháng 7.2024.

Trong những ngày đầu tháng 7/2025, nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, tổng sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 6 trên địa bàn thành phố đạt xấp xỉ 2,7 tỷ kWh, tăng gần 400 triệu kWh so với tháng 5.

Các số liệu cho thấy, sản lượng điện tiêu thụ bình quân theo ngày trong tháng 6 của thành phố đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tiêu thụ lập kỷ lục mới được ghi nhận vào ngày 2/6 - khi nhiều khu vực như đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua nắng nóng gay gắt - với 110,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, cùng với nắng nóng, lượng điện sử dụng của nhóm khách hàng thuộc thành phần Quản lý tiêu dùng dân cư chiếm hơn 59,5% tổng sản lượng tháng 6, tăng 1,15 lần so với tháng 5. Điều này phản ánh tác động trực tiếp của thời tiết tới hành vi sử dụng điện trong các hộ gia đình. Đặc biệt, khi kỳ nghỉ hè của học sinh trùng với cao điểm nắng nóng, dẫn đến thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, sản lượng điện thương phẩm trong tháng 6 tại các tỉnh thành phố phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra đạt 9,85 tỷ kWh, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong ngày 2/6, tổng công ty ghi nhận “kỷ lục” về lượng điện tiêu thụ lên tới 373,6 triệu kWh. Công suất đỉnh lần lượt đạt 17.400MW vào lúc 13h15 và 18.084 MW vào lúc 22h, cho thấy mức tăng 684MW chỉ sau chưa đầy 9 giờ.

So với tháng 5, mức tiêu thụ của các tỉnh, thành phố phía Bắc (không bao gồm Hà Nội) trong tháng 6 tăng thêm gần 730 triệu kWh, và cao hơn gần 2,67 tỷ kWh so với mức thấp nhất hồi tháng 2.

Bộ Công Thương khuyến cáo dùng điện tiết kiệm, hiệu quả

Ông Nguyễn Đức Ninh - Tổng Giám đốc NSMO, Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 6/2025, miền Bắc ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất kể từ đầu năm, gây áp lực lớn đối với công tác vận hành hệ thống. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa NSMO, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, hệ thống điện vẫn được duy trì ổn định trong mọi tình huống.

Trước bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, để đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định, an toàn, ông Ninh cho biết, NSMO đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và điều độ nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc thi công các công trình điện trọng điểm.

Đồng thời, NSMO lập và cập nhật phương thức vận hành hệ thống điện nhằm ứng phó với thời tiết cực đoan, đặc biệt tại miền Bắc với cơ cấu nguồn điện và kết dây lưới truyền tải 500/220/110kV hợp lý.

Điều chỉnh cơ cấu huy động nguồn điện linh hoạt, khai thác hiệu quả nguồn thủy điện trong mùa lũ. Đồng thời, tối thiểu công suất và sản lượng các nguồn điện sử dụng nhiên liệu LNG, vừa đảm bảo công suất khả dụng, vừa tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Công ty cũng phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đưa vào vận hành đảm bảo tiến độ các dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 4, Tổ máy số 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đồng thời, theo dõi sát sao tình hình phụ tải, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều độ miền, tổng công ty điện lực và nhà máy điện để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và linh hoạt.

Trong bối cảnh nắng nóng dự báo còn tiếp diễn, NSMO khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả để phòng tránh nguy cơ quá tải, sự cố, chập cháy trong mùa nắng nóng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng cho biết, đã cùng các đơn có khuyến cáo đến các khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện từ 12h - 15h và từ 22h - 24h hàng ngày. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 độ C trở lên, sử dụng kết hợp với quạt).

Ngành điện cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, nâng cao tuổi thọ cũng như tiết kiệm điện và chi phí.

Với các thiết bị điện trong gia đình khi không sử dụng, người dân cần rút phích cắm. Theo Viện nghiên cứu Berkeley, Hoa Kỳ, những thiết bị chưa rút phích, dù không sử dụng, cũng sẽ tiêu thụ khoảng 5% - 10% lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình.