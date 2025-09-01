Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao, "trổ nét" thiếu nữ xinh đẹp thế này!

01-09-2025 - 11:26 AM | Lifestyle

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao, "trổ nét" thiếu nữ xinh đẹp thế này!

Nhan sắc tuổi dậy thì của tiểu thư Harper nhà Beckham gây chú ý.

Từ khi chào đời, Harper Seven Beckham - con gái út của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham - đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Là cô con gái duy nhất trong gia đình toàn anh trai, Harper luôn được bố mẹ hết mực cưng chiều, đồng thời được xem là "công chúa nhỏ" của gia tộc Beckham lừng danh. Giờ đây, khi bước vào tuổi dậy thì, Harper đang cho thấy quá trình trưởng thành cả về ngoại hình lẫn phong cách, khiến netizen không ngừng xuýt xoa.

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Harper gây chú ý với mái tóc vàng óng ả xõa tự nhiên, gương mặt tròn trịa ngày nào đã dần thanh thoát hơn. Làn da trắng mịn, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn giúp cô bé ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo đúng lứa tuổi. Điều đặc biệt, Harper xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, không lên đồ cầu kỳ mà chỉ khoác áo tắm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin và cuốn hút.

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao,

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao,

Từ nhỏ, Harper đã thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ cùng gia đình. Dù mới vài tuổi, cô bé đã được mẹ Victoria diện cho những bộ váy đầm thiết kế tinh tế, biến thành tâm điểm mỗi lần ngồi hàng ghế đầu ở các show thời trang quốc tế. Khác với sự cá tính, sắc sảo của mẹ, Harper được nhận xét là sở hữu vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng hơn, thừa hưởng đôi mắt sáng từ bố David và mái tóc vàng nổi bật mang nét rất châu Âu.

Khi còn bé, Harper nổi tiếng với hình ảnh mũm mĩm, dễ thương, thường xuyên bám lấy bố. David Beckham từng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc bế bồng con gái trên vai, hay đưa con đi khắp nơi, khiến netizen gọi vui Harper là "công chúa nhỏ của bố". Nhưng theo thời gian, cô bé dần trưởng thành, không còn vẻ trẻ con ngây ngô mà thay vào đó là nét thiếu nữ đang lớn, cao ráo hơn và ngày càng duyên dáng.

Tuổi dậy thì cũng đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của Harper. Từ hình ảnh cô bé mặc váy công chúa, Harper nay thường chọn những bộ outfit năng động, trẻ trung đúng lứa tuổi. Thỉnh thoảng, khi xuất hiện cùng hội bạn hay trong các dịp đời thường, Harper để lộ gu thời trang phóng khoáng, thoải mái, đôi lúc cũng rất sành điệu - hệt như được thừa hưởng DNA thời trang từ mẹ Victoria. Nhiều người nhận xét, chỉ cần Harper muốn, tương lai cô bé hoàn toàn có thể trở thành một fashionista nổi bật của thế hệ mới.

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao,

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Harper còn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi cuộc sống "trong mơ". Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, Harper được tiếp cận với những trải nghiệm xa hoa, từ đi du lịch khắp thế giới, ngồi hàng ghế đầu ở các sự kiện thời trang lớn, đến gặp gỡ những ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, qua những hình ảnh đời thường, tiểu thư út nhà Beckham vẫn toát lên sự thân thiện, dễ gần, không quá phô trương.

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao,

Sự thay đổi của Harper hiện tại khiến nhiều người chú ý. Cô bé mũm mĩm năm nào nay đã thực sự bước vào tuổi thiếu nữ, nhan sắc dần nở rộ, vừa giữ được sự đáng yêu vốn có, vừa thêm phần duyên dáng. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi: "Harper lớn nhanh quá", "Nhan sắc ngày càng giống minh tinh", hay "Đúng là tiểu thư quyền lực của nhà Beckham".

Ở tuổi dậy thì, Harper không chỉ là cô bé út được cả gia đình cưng chiều, mà còn là một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, hứa hẹn sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong tương lai. Dù lựa chọn con đường nào - theo thời trang như mẹ hay gắn với thể thao giống bố và các anh - Harper chắc chắn sẽ luôn được chú ý, bởi cô chính là "bông hoa" duy nhất trong vườn nhà Beckham.

Harper Beckham: Công chúa nhà Becks thành thạo 5 môn thể thao, giành huy chương judo, nắm tay Messi ra sân bóng

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25

Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25 Nổi bật

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80 Nổi bật

Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

11:02 , 01/09/2025
"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30

"Nàng Trúc" Mai Thu Huyền trẻ mãi không già nhờ 2 "vũ khí" đáng đồng tiền bát gạo, 46 tuổi mà cứ ngỡ mới 30

10:59 , 01/09/2025
Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn

Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn

10:36 , 01/09/2025
Vbiz có 1 sao nam cực đắt show dịp Đại lễ 2/9: Được gọi là "máy hát", phủ sóng các chương trình chính luận

Vbiz có 1 sao nam cực đắt show dịp Đại lễ 2/9: Được gọi là "máy hát", phủ sóng các chương trình chính luận

10:32 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên