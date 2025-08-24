Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiểu thư Harper Beckham lớn nhanh quá! 14 tuổi đã xinh đẹp ngỡ ngàng

24-08-2025 - 11:31 AM | Lifestyle

Nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Harper Beckham.

Gia đình Beckham chưa bao giờ ngừng khiến công chúng trầm trồ bởi không chỉ David – Victoria là biểu tượng toàn cầu, mà các con của họ cũng lần lượt trở thành tâm điểm. Đặc biệt Harper Beckham – cô con gái út 14 tuổi luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện.

Trong đoạn clip được chia sẻ hôm 22/8, Harper xuất hiện với mái tóc nâu dài buông xõa, gương mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng đã lộ rõ những đường nét thiếu nữ thanh tú. Dù chỉ mới 14 tuổi, Harper đã sở hữu làn da sáng mịn, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn "sao y bản chính" của bố David Beckham. 

Dù không sử dụng mạng xã hội nhưng mỗi lần Harper có mặt trên khung hình của các thành viên trong gia đình đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận khen ngợi, thậm chí nhiều fan còn nhận xét Harper đang ngày càng xinh đẹp.

Tiểu thư Harper Beckham lớn nhanh quá! 14 tuổi đã xinh đẹp ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Harper xinh đẹp khi xuất hiện cùng anh trai

Điều khiến khán giả ấn tượng là sự trưởng thành và thần thái tự tin của Harper. Từ một cô bé bụ bẫm, mũm mĩm ngày nào, Harper giờ đây đã bước sang tuổi 14 với chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú và gu thời trang tinh tế. Harper thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện thời trang cùng mẹ, diện váy maxi, đầm tiểu thư hoặc những outfit năng động nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh. Sự thay đổi nhan sắc của cô bé theo từng năm khiến truyền thông quốc tế không tiếc lời ngợi khen, thậm chí gọi Harper là "tiểu mỹ nhân nhà Beckham".

Được xem là "công chúa út" trong gia đình Beckham, Harper Seven từ nhỏ đã nhận được sự cưng chiều đặc biệt từ cả bố lẫn mẹ. Là con gái duy nhất giữa ba anh trai, Harper gần như luôn trở thành "tâm điểm" trong mọi chuyến đi chơi hay sự kiện gia đình. David Beckham từng nhiều lần công khai bày tỏ sự gắn bó với con gái, từ việc đưa Harper đi ăn sáng, nắm tay đi dạo phố đến cùng con tham dự các trận bóng.

Tiểu thư Harper Beckham lớn nhanh quá! 14 tuổi đã xinh đẹp ngỡ ngàng- Ảnh 2.

Harper Beckham ngày càng xinh đẹp

Tiểu thư Harper Beckham lớn nhanh quá! 14 tuổi đã xinh đẹp ngỡ ngàng- Ảnh 3.

Beckham luôn cưng chiều con gái

Không chỉ xinh đẹp, Harper còn được nuôi dạy trong môi trường giáo dục chuẩn mực. Theo truyền thông Anh, cô bé hiện theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở London, nổi tiếng với chương trình đào tạo khắt khe về cả học thuật lẫn kỹ năng mềm. Dù là con gái của ngôi sao toàn cầu, Harper vẫn giữ lối sống giản dị, được bố mẹ rèn cho tính tự lập và chăm chỉ. David Beckham từng chia sẻ anh muốn các con hiểu giá trị của lao động và không ỷ lại vào danh tiếng gia đình.

Ở tuổi thiếu niên, Harper Beckham đang cho thấy sự phát triển toàn diện từ nhan sắc, gu thời trang, sự tự tin trước ống kính cho đến nền tảng học vấn vững chắc. 

Có thể nói, Harper chính là "ngôi sao tương lai" của gia đình Beckham. Mới 14 tuổi nhưng cô đã sở hữu lượng fan đông đảo, nhan sắc rạng rỡ và tiềm năng tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực. Với sự hậu thuẫn từ bố mẹ cùng bản lĩnh riêng, Harper hứa hẹn sẽ còn gây bão mạnh mẽ hơn nữa trên bản đồ thời trang và giải trí quốc tế trong những năm tới.

Tiểu thư Harper Beckham lớn nhanh quá! 14 tuổi đã xinh đẹp ngỡ ngàng- Ảnh 4.

Nhan sắc đời thường của Harper

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

