8s tiểu thư Harper diện áo cúp ngực ngồi make-up khiến fan nhận ra út cưng nhà Beckham đã thành thiếu nữ thật rồi!

Tiểu thư Harper Beckham vừa khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện trên tài khoản Instagram Victoria Beckham Beauty của mẹ vào chiều 22/8. Sau chuyến nghỉ dưỡng mùa hè khá kín tiếng cùng gia đình ở Ý, cô con gái út 14 tuổi của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế thời trang đình đám Victoria đã tái xuất đầy ấn tượng trong một video hướng dẫn trang điểm.

Trong clip, Harper khéo léo sử dụng hai sản phẩm mới nhất của mẹ - son dưỡng và phấn má hồng. Cách thiếu nữ thao tác dứt khoát, tự tin cùng thần thái tươi sáng khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi cô bé trông chẳng khác nào một beauty blogger chuyên nghiệp.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là nhan sắc ngọt ngào và rạng rỡ của Harper. Cô bé xuất hiện với làn da rám nắng khỏe khoắn sau kỳ nghỉ dài ngày, mái tóc vàng óng bồng bềnh - vốn là "thương hiệu" của Harper - nay càng dài và óng ả hơn. Trong video được chia sẻ, Harper diện áo cúp ngực trắng tinh khôi, đôi má ửng hồng và nụ cười tươi tắn, toát lên vẻ trẻ trung, trong trẻo đúng tuổi. Chỉ một cái bĩu môi đáng yêu cũng đủ "đốn tim" người hâm mộ.

Không dừng lại ở đó, ái nữ nhà Beckham còn thể hiện gu thời trang sành điệu khi chọn kiểu tóc nửa buộc nửa thả sang trọng, kết hợp cùng bộ móng tay dài sơn màu xanh bạc hà thời thượng. Dù video không phô bày nhiều outfit, chỉ riêng chiếc áo quây mang phong cách Y2K đã trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho mùa hè.

Nếu nhiều cô gái chọn diện váy xòe khi trời nóng, Harper lại chứng minh rằng một thiết kế trễ vai vừa hiện đại vừa thanh lịch cũng đủ tôn dáng tuyệt vời. Ở tuổi 14, Harper không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào mà còn ngày càng bộc lộ cá tính thời trang riêng - hứa hẹn sẽ là "IT Girl" nổi bật của thế hệ Gen Z trong tương lai.

Từ khi Harper còn nhỏ, Victoria Beckham đã nổi tiếng là một người mẹ khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, đặc biệt là ở khoản làm đẹp. Chính cựu thành viên Spice Girls từng tiết lộ, bà không cho phép con gái ra ngoài với gương mặt trang điểm, bởi Harper vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, cần giữ được sự trong sáng, tự nhiên vốn có. Thế nhưng, niềm đam mê với thời trang và mỹ phẩm của Harper lại bộc lộ rất rõ rệt. Cô bé ở nhà thường xuyên lén thử son, nghịch phấn của mẹ và tỏ ra vô cùng thích thú mỗi khi được ngồi cạnh quan sát mẹ trang điểm.

Đến khi Harper dậy thì và trở thành thiếu nữ xinh đẹp, bà Becks không còn cấm đoán mà chọn cách định hướng niềm yêu thích của Harper theo hướng tích cực. Những video gần đây trên Instagram chính là minh chứng cho sự "bật đèn xanh" của Victoria. Bà không chỉ cho phép Harper thử sức với các sản phẩm trong bộ sưu tập mới, mà còn tạo điều kiện để cô bé làm quen với quy trình sản xuất, quảng bá một thương hiệu làm đẹp.

Theo nguồn tin thân cận, Victoria thậm chí còn có kế hoạch "trải đường" cho con gái út trong tương lai, khi mở một thương hiệu riêng mang tên Harper - được phát triển như một nhánh thuộc đế chế Victoria Beckham. Điều này không chỉ giúp Harper thoả mãn niềm đam mê thời trang - làm đẹp từ sớm, mà còn là cách Victoria truyền cho con gái tinh thần độc lập, bản lĩnh kinh doanh giống như bà.

Harper xinh đẹp lớn lên trong sự bao bọc của gia đình Beckham

Có thể thấy, Harper Beckham đang lớn lên trong sự bao bọc nhưng cũng đầy khéo léo của bố mẹ. Cô bé vừa được giữ đúng nét hồn nhiên tuổi teen, vừa có cơ hội chạm ngõ thế giới thời trang - mỹ phẩm chuyên nghiệp, hứa hẹn trở thành gương mặt tiềm năng trong tương lai.