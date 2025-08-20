TikTok cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng mới, TikToker lưu ý trước khi đăng video

Theo chia sẻ từ Sandeep Grover, Giám đốc toàn cầu phụ trách An toàn và Bảo mật của TikTok, bộ tiêu chuẩn mới được thiết kế với ngôn ngữ dễ tiếp cận và minh bạch hơn, để bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt.

Điểm nổi bật là phần “Tóm tắt quy tắc” lần đầu tiên được thêm vào, giúp người dùng có cái nhìn khái quát và dễ hiểu hơn về từng chính sách. Các thay đổi này được TikTok xây dựng dựa trên những buổi trao đổi trực tiếp cùng các nhà sáng tạo nội dung, nhằm lắng nghe và phản ánh đúng nhu cầu thực tế.

TikTok vừa công bố bản cập nhật bộ tiêu chuẩn cộng đồng mới. (Ảnh chụp màn hình)

Trong số những thay đổi đáng chú ý, TikTok đã bổ sung quy định mới để xử lý mạnh tay hơn các nội dung sai lệch thông tin; điều chỉnh chính sách về hành vi bắt nạt và nội dung giảm cân; đồng thời hợp nhất các quy định trước đây về cờ bạc, rượu, thuốc lá, ma túy, súng và vũ khí nguy hiểm thành một chính sách chung liên quan đến hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát.

Đặc biệt, mục “Tài khoản và Tính năng” cũng được mở rộng nhằm chia sẻ chi tiết hơn về những biện pháp an toàn khi người dùng sử dụng các công cụ quan trọng như tin nhắn trực tiếp, bình luận, livestream hay TikTok Shop.

Không chỉ dừng ở đó, TikTok cũng nâng cao tính minh bạch trong việc thực thi quy định. Nền tảng cho biết các chính sách sẽ được áp dụng linh hoạt, tùy theo từng vùng miền để phù hợp với giá trị văn hóa và chuẩn mực cộng đồng địa phương. Việc này nhằm đảm bảo người dùng ở các quốc gia khác nhau vừa được bảo vệ, vừa cảm thấy những quy định này tôn trọng sự đa dạng văn hóa.

Ở khâu kiểm duyệt, TikTok tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), để tăng hiệu quả phát hiện vi phạm. Hiện tại, hơn 85% nội dung vi phạm trên nền tảng được phát hiện và xử lý tự động, với 99% bị gỡ bỏ trước khi người dùng kịp báo cáo. Dù áp dụng công nghệ nhiều hơn, TikTok vẫn duy trì cơ chế cho phép nhà sáng tạo khiếu nại, và tỉ lệ khiếu nại được giữ ổn định, đảm bảo quyền lợi của người dùng khi sáng tạo.

Những thay đổi trong bộ tiêu chuẩn cộng đồng lần này phản ánh nỗ lực của TikTok trong việc cân bằng giữa bảo vệ an toàn và duy trì sự tự do sáng tạo. Khi chính thức có hiệu lực vào ngày 13/9, bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp nền tảng duy trì vị thế là một trong những mạng xã hội phổ biến và an toàn nhất, đồng thời tạo động lực cho các nhà sáng tạo nội dung phát triển lâu dài.