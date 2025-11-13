Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TikTok ra mắt Chatbot AI trong Tin nhắn trực tiếp

13-11-2025 - 15:53 PM | Kinh tế số

Theo TikTok, với Chatbot AI, doanh nghiệp có thể phản hồi tức thì, ghi nhận khách hàng tiềm năng và duy trì sự tương tác 24/7

TikTok chính thức giới thiệu Chatbot AI trong Tin nhắn Trực tiếp (TikTok Lead Genie), giải pháp tự động phản hồi và ghi nhận khách hàng tiềm năng 24/7 ngay trong hộp thư doanh nghiệp.

 Công cụ hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian phản hồi, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu chi phí quảng cáo nhờ dữ liệu hội thoại được đưa vào vòng phản hồi (feedback loop) để cải thiện nhắm chọn.

TikTok cho biết, Chatbot AI giúp doanh nghiệp không bỏ sót tin nhắn; các cuộc trò chuyện tự nhiên hơn do Chatbot AI được huấn luyện dựa trên nội dung của thương hiệu để đưa ra những phản hồi nhanh chóng; các chiến dịch thông minh được cải thiện.

Để khởi động Chatbot AI, người dùng trải qua các bước sau: 

Kích hoạt Chatbot: Chatbot AI có thể được kích hoạt trực tiếp trong Trung tâm Doanh nghiệp (Business Suite) > Trung tâm Tin nhắn (Message Center) ngay trên ứng dụng TikTok.

Tuỳ chỉnh nội dung: Doanh nghiệp tải lên thông tin để tạo một cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu riêng. Nội dung cung cấp càng chi tiết sẽ giúp chatbot càng thông minh và khách hàng tiềm năng tạo ra càng có giá trị.

Bà Tao Baecklund, Giám đốc Toàn cầu mảng Sản phẩm Nội dung và Quảng cáo Dịch vụ của TikTok, cho biết: "Với Chatbot AI, doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng tiềm năng chất lượng cao nhanh hơn và tối ưu hóa chi phí quảng cáo bằng cách tiếp cận đúng đối tượng quan trọng nhất. Mỗi cuộc trò chuyện đều góp phần nâng cao khả năng nhắm chọn thông minh và hiệu quả chiến dịch - biến mọi tương tác thành một cơ hội tăng trưởng. Đây chính là cách TikTok hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi các cuộc trò chuyện thành tăng trưởng, 24/7".

Theo Ái Linh

VTV

