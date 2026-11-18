TikTok Shop và Quỹ ASEAN vừa công bố kết quả chương trình ASEAN SOAR Together 2026, với hơn 2.400 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tại 11 quốc gia thành viên ASEAN được đào tạo kỹ năng kinh doanh số. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp tham gia ghi nhận tổng giá trị giao dịch (GMV) trên TikTok Shop tăng 700%.

Thông tin được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) tại Manila, Philippines ngày 17/11.

Theo ban tổ chức, ASEAN SOAR Together là chương trình vườn ươm doanh nghiệp do Quỹ ASEAN, TikTok Shop và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) khởi xướng từ tháng 4/2025. Chương trình hướng đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ, hỗ trợ nâng cao năng lực thương mại điện tử thông qua đào tạo kỹ năng sáng tạo nội dung, tiếp thị số và bán hàng qua livestream.

Sau hai năm triển khai, chương trình đã đào tạo hơn 2.400 doanh nghiệp, vượt gấp đôi mục tiêu ban đầu là 1.000 doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp tham gia chương trình năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng đáng chú ý. Cụ thể, GMV trên TikTok Shop tăng khoảng 700%, số lượng đơn hàng phát sinh sau khi triển khai bán hàng qua livestream tăng 600%, trong khi doanh thu từ các phiên LIVE tăng 150%. Lượt xem video trên TikTok cũng tăng 700%.

Theo TikTok Shop, những kết quả này phản ánh vai trò của mô hình thương mại điện tử khám phá (discovery commerce), trong đó người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm thông qua video, nội dung từ nhà sáng tạo và các phiên livestream.

Thay vì chỉ tìm kiếm một sản phẩm có nhu cầu từ trước, người dùng có thể khám phá thêm các mặt hàng thông qua nội dung trên nền tảng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ giới thiệu sản phẩm, tiếp cận nhóm khách hàng mới và xây dựng nhận diện thương hiệu mà không cần đầu tư quá lớn vào hệ thống bán lẻ truyền thống.

Bên cạnh kỹ năng bán hàng trực tuyến, chương trình năm 2026 bổ sung kiến thức tài chính thành một nội dung đào tạo trọng tâm. Các doanh nghiệp được tiếp cận những nội dung về quản lý tiền, quản lý dòng tiền và tìm hiểu các sản phẩm hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp của TikTok.

Đây là những kỹ năng được ban tổ chức đánh giá cần thiết để doanh nghiệp không chỉ tăng doanh số mà còn có khả năng quản lý hoạt động, thích ứng và mở rộng quy mô kinh doanh.

Chương trình cũng hướng đến nhóm doanh nghiệp có hoạt động tạo tác động xã hội. Trong số các đơn vị tham gia năm 2026, 92% do phụ nữ lãnh đạo, 46% do người trẻ lãnh đạo, 52% có hoạt động hỗ trợ cộng đồng nông thôn và 26% thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật. Đáng chú ý, 96% doanh nghiệp lồng ghép mục tiêu tạo tác động xã hội vào hoạt động kinh doanh.

Theo TikTok Shop và Quỹ ASEAN, thông qua việc kết hợp đào tạo, cố vấn và kết nối với hệ sinh thái thương mại điện tử, ASEAN SOAR Together hướng đến nâng cao năng lực cạnh tranh cho các thương hiệu địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số khu vực.