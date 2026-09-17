TikToker Phạm Tuấn bị điều tra trong đường dây lừa đảo Bitcoin Defi

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2021, Dương Nguyên Hùng, Nguyễn Tiến Chiến, Đinh Bạt Hùng và Trần Tú Anh đã bàn bạc, tạo lập, quản lý và điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin Defi.

Các đối tượng có liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Để mở rộng quy mô, thu hút người tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, nhóm này cấu kết thêm với Phạm Tuấn (TikToker Phạm Tuấn, SN 2001, trú tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Tuấn cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu Bitcoin Defi, qua đó thu hút, lôi kéo đông đảo người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tập trung làm rõ vai trò của Phạm Tuấn cùng các đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục xác định những người bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người từng bị chiếm đoạt tài sản khi đầu tư vào Bitcoin Defi thông qua hoạt động quảng cáo, lôi kéo của Phạm Tuấn và các đối tượng trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội; hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0969547887 để phối hợp giải quyết.

Trước đó, Phạm Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông”, liên quan đến hành vi đăng tải các nội dung vi phạm, bạo lực trên không gian mạng.