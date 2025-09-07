TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần

Sáng ngày 6/9, tại buổi họp báo tại Hà Nội, dự án phim Tường Lửa Tràng An của Đài Hà Nội đã chính thức được công bố, ngay lập tức gây tò mới lớn cho khán giả. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam đi sâu vào đề tài lừa đảo qua mạng và tội phạm tiền ảo.

Trong bối cảnh những năm gần đây, các vụ án công nghệ cao liên tục gây nhức nhối, đặc biệt là vụ án Mr Pips và đồng phạm - hay còn gọi là vụ án Phó Đức Nam với số tiền thiệt hại lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, gần 3.000 nạn nhân, dự án Tường Lửa Tràng An ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi tính thời sự, tính cảnh báo cũng như cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ trên màn ảnh nhỏ.

Buổi họp báo ra mắt phim Tường Lửa Tràng An

Theo thông tin từ Đài PTTH Hà Nội, Tường Lửa Tràng An sẽ gồm khoảng 40 đến 45 tập, xoay quanh quá trình đấu tranh với tội phạm tiền ảo của lực lượng Công an nhân dân. Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, trong đó nổi bật chính là chuyên án Mr Pips - đường dây lừa đảo đầu tư do một du học sinh, TikToker người Vũng Tàu cầm đầu, gây chấn động dư luận vào cuối năm 2024, bộ phim tái hiện những thủ đoạn tinh vi của giới tội phạm công nghệ cao: từ lừa đảo đầu tư, rửa tiền đến thao túng hệ thống. Biên kịch Vũ Liêm cho biết kịch bản được chắt lọc từ nhiều câu chuyện đời thật, rồi đẩy cao trào bằng chất điện ảnh để khán giả vừa giải trí, vừa thêm cảnh giác trước những cạm bẫy trong kỷ nguyên 4.0.

Sự ra đời của Tường lửa Tràng An không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là nhiệm vụ xã hội. Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Hà Nội khẳng định dự án này được ấp ủ như một trong những sản phẩm quan trọng nhất năm 2025, nhằm tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng công an thủ đô. Ông nhấn mạnh trong cuộc chiến với tội phạm mạng, tri thức và công nghệ là “vũ khí sắc bén” để các chiến sĩ giành chiến thắng, đồng thời phim sẽ góp phần truyền thông, giáo dục công chúng về những hiểm họa trên không gian số. Nhà báo Nguyễn Trung Sơn - Phó Tổng giám đốc Đài Hà Nội tiết lộ ý tưởng làm phim đến từ chính những kiến nghị nóng bỏng của người dân trong một buổi tiếp xúc cử tri, nơi Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đã chia sẻ hàng loạt vụ án lớn mà đơn vị này triệt phá.

Nhà báo Nguyễn Trung Sơn - Phó Tổng giám đốc Đài Hà Nội chia sẻ về dự án

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài Hà Nội chia sẻ về dự án

Tại buổi họp báo, dàn diễn viên thực lực cũng được công bố, với sự tái xuất của NSƯT Hoàng Hải trong vai một đại tá công an trực tiếp đấu trí với băng nhóm tội phạm mạng. Anh chia sẻ sự xúc động khi trở lại hình tượng người chiến sĩ công an sau hơn 20 năm kể từ Cảnh sát hình sự, và hứa hẹn khắc họa chân thực đời sống, sự hy sinh của lực lượng trong trận chiến cam go này. Bên cạnh đó còn có Hồng Liên cùng nhiều gương mặt trẻ, mang đến sự tò mò cho khán giả.

Nghệ sĩ Hoàng Hải

Hồng Liên

Không chỉ nhân vật, âm nhạc phim cũng gây chú ý. Ca khúc Công an Thủ đô, vì bình yên cuộc sống do ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc thể hiện sẽ vang lên xuyên suốt tác phẩm. Điều đặc biệt, phần lời ca khúc được chắp bút bởi chính Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Hoàng Hồng Ngọc cũng xúc động chia sẻ gia đình cô từng là nạn nhân của tội phạm mạng, toàn bộ gia tài của mẹ cô bị lừa sạch chỉ trong một ngày. Trải nghiệm cá nhân khiến cô càng đồng cảm và mong muốn bộ phim lan tỏa thông điệp cảnh giác tới cộng đồng.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc thể hiện ca khúc nhạc phim tại họp báo

Sự kiện ra mắt phim còn có sự góp mặt của thiếu tá Mai Ly, gương mặt “girl phố” đang cực hot sau các buổi diễn tập an ninh cho sự kiện A80 gần đây, cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh. Cả ba bày tỏ mong muốn được góp mặt trong tác phẩm và khiến khán giả tò mò rằng liệu họ có phải nhân tố bí ẩn mà ekip sản xuất chưa tiết lộ trong phim.

"Girl phố" thiếu tá Mai Ly cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh

Không chỉ dừng lại ở những màn đấu trí nghẹt thở, phim còn hướng đến khắc họa cuộc chiến giữa chính và tà, công lý và lòng tham, đồng thời lồng ghép nét đẹp văn hóa, lối sống của người Hà Nội. Với tính thời sự nóng hổi, bối cảnh gắn với vụ án Mr Pips hơn 5.000 tỷ đồng và sự đầu tư bài bản của Đài Hà Nội, Tường Lửa Tràng An được kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn mới trên sóng truyền hình thủ đô khi chính thức lên sóng vào tháng 10/2025.