Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

03-09-2025 - 16:24 PM | Tài chính - ngân hàng

Sau khi phát hiện số tiền lớn này, ngay lập tức người dân đã mang đến công an xã để giao nộp, mong sớm tìm được chủ nhân.

Chiều 3-9, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiến hành thông báo tìm chủ nhân số tiền lớn được người dân phát hiện tại khe rút tiền cây ATM của một ngân hàng.

Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, ông Nguyễn Sư Trung (ngụ thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng) đến cây ATM của Ngân hàng NN - PTNT chi nhánh Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị rút tiền.

Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Sư Trung mang số tiền lớn tài cây ATM đến cơ quan công an giao nộp, mong sớm tìm được chủ nhân. Ảnh: CAX Vĩnh Hoàng

Trong khi thao tác tại máy, ông Trung phát hiện trên khe nhận tiền của cây ATM này có 5 triệu đồng mà người rút trước đó chưa kịp lấy.

Ông Trung đã mang toàn bộ số tiền này đến Công an xã Vĩnh Hoàng trình báo, giao nộp với mong muốn cơ quan chức năng sớm liên hệ, tìm chủ nhân để trao trả.

Theo ông Trung, trước thời điểm vào rút tiền, ông thấy một chiếc ô tô màu trắng chở khoảng 4 phụ nữ vừa rời khỏi khu vực cây ATM.

Công an xã Vĩnh Hoàng thông báo ai là chủ nhân số tiền nêu trên thì liên hệ với đơn vị để nhận lại.

Đàn ông sau 30 như cây ATM biết đi: Vừa rút tiền cho gia đình nhỏ, vừa chuyển khoản cho gia đình lớn...

Theo Đ.Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo?

Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo? Nổi bật

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất Nổi bật

Cuộc chuyển dịch tỷ đô và sứ mệnh tài chính toàn diện tại Việt Nam

Cuộc chuyển dịch tỷ đô và sứ mệnh tài chính toàn diện tại Việt Nam

15:30 , 03/09/2025
Khó mua vàng miếng SJC, nhiều người xếp hàng mua vàng nhẫn ở TP HCM

Khó mua vàng miếng SJC, nhiều người xếp hàng mua vàng nhẫn ở TP HCM

15:05 , 03/09/2025
Mua ngoại tệ nhanh chóng trên MyVIB: Chủ động hành trình quốc tế, tránh cảnh chờ đợi, không lo tỷ giá

Mua ngoại tệ nhanh chóng trên MyVIB: Chủ động hành trình quốc tế, tránh cảnh chờ đợi, không lo tỷ giá

14:25 , 03/09/2025
Giá USD tự do tăng mạnh lên 26.900 đồng

Giá USD tự do tăng mạnh lên 26.900 đồng

12:10 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên