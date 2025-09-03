Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

Chiều 3-9, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiến hành thông báo tìm chủ nhân số tiền lớn được người dân phát hiện tại khe rút tiền cây ATM của một ngân hàng.

Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, ông Nguyễn Sư Trung (ngụ thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Hoàng) đến cây ATM của Ngân hàng NN - PTNT chi nhánh Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị rút tiền.

Ông Nguyễn Sư Trung mang số tiền lớn tài cây ATM đến cơ quan công an giao nộp, mong sớm tìm được chủ nhân. Ảnh: CAX Vĩnh Hoàng

Trong khi thao tác tại máy, ông Trung phát hiện trên khe nhận tiền của cây ATM này có 5 triệu đồng mà người rút trước đó chưa kịp lấy.

Ông Trung đã mang toàn bộ số tiền này đến Công an xã Vĩnh Hoàng trình báo, giao nộp với mong muốn cơ quan chức năng sớm liên hệ, tìm chủ nhân để trao trả.

Theo ông Trung, trước thời điểm vào rút tiền, ông thấy một chiếc ô tô màu trắng chở khoảng 4 phụ nữ vừa rời khỏi khu vực cây ATM.

Công an xã Vĩnh Hoàng thông báo ai là chủ nhân số tiền nêu trên thì liên hệ với đơn vị để nhận lại.