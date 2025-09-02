Đàn ông sau 30 như cây ATM biết đi: Vừa rút tiền cho gia đình nhỏ, vừa chuyển khoản cho gia đình lớn...

Nếu tuổi 20 là giai đoạn để mơ mộng, thử và sai, thì sau 30, đàn ông bắt đầu bước vào trận địa tài chính thực sự. Đây là lúc nhiều người phải đối mặt với 4 áp lực cùng lúc: cưới vợ, nuôi con, mua nhà và báo hiếu cha mẹ. Nghe qua tưởng là hành trình trưởng thành, nhưng thực tế, đây cũng là giai đoạn ví tiền mỏng đi nhanh nhất.

Một bữa tiệc cưới không chỉ tốn tiền đãi, mà còn kèm khoản nợ ngầm để làm cho xứng mặt. Đón đứa con đầu lòng, niềm vui đi kèm hàng loạt chi phí: sữa, bỉm, trường lớp, bảo hiểm. Muốn an cư, 30 tuổi cũng là thời điểm đàn ông nghĩ tới chuyện mua nhà, dù phần lớn phải vay ngân hàng và sống cùng khoản trả góp 15-20 năm. Chưa kể, cha mẹ bắt đầu bước vào tuổi cần chăm sóc y tế nhiều hơn, và bổn phận báo hiếu cũng khiến đàn ông hiếm khi dám từ chối.

Tất cả gộp lại tạo nên một giai đoạn mà nhiều người thừa nhận là kiệt quệ nhất về tài chính. Có người ví von: tuổi 30-35, đàn ông giống như cái máy ATM biết đi, vừa rút tiền cho gia đình nhỏ, vừa chuyển khoản cho gia đình lớn, bản thân thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Điều đáng nói, không phải ai cũng lường trước giai đoạn này. Nhiều người bước qua tuổi 20 với thói quen tiêu xài thoải mái, ít tích lũy. Đến khi lập gia đình, mọi khoản chi ập xuống cùng lúc, mới thấy mình như chạy trên đường băng mà không có phanh. Nhiều khảo sát chỉ ra: nhóm nam giới 30-35 tuổi là đối tượng vay tín dụng tiêu dùng và vay mua nhà nhiều nhất, cũng là nhóm dễ rơi vào tình trạng làm nhiều mà chẳng dư.

Tuy vậy, “chiếc ví rỗng” không có nghĩa là bế tắc. Điểm khác biệt nằm ở việc đàn ông sau 30 có dám thiết lập lại hệ tài chính cá nhân hay không. Một nguyên tắc cơ bản: tách biệt rõ ràng giữa chi tiêu bắt buộc (nuôi con, báo hiếu), chi tiêu dài hạn (trả góp nhà, vay nợ) và khoản tích lũy tối thiểu cho bản thân. Thậm chí, một quỹ khẩn cấp 3-6 tháng chi phí sinh hoạt có thể cứu cả gia đình trong biến cố, thay vì phải tiếp tục xoay nợ.

Nói cho cùng, đàn ông sau 30 gánh nhiều trách nhiệm hơn, sống vì nhiều người hơn. Nhưng tình nghĩa không thể thay thế cho tài chính. Một chiếc ví biết giữ cân bằng mới là nền tảng để những tình nghĩa kia không biến thành áp lực đè nặng cả đời.