Cựu giám đốc nghỉ hưu với 7 tỷ đồng tiết kiệm, được 2 năm vội xin đi làm bảo vệ: “Ở nhà áp lực không thở được”

Sau hơn 40 năm đi làm bận rộn, người đàn ông họ Quách (Trung Quốc) mong mỏi đến tuổi nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống. Người đàn ông này từng giữ vai trò giám đốc trong một công ty nhỏ, có khoảng 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) tiền tiết kiệm, chưa kể bất động sản đã chia cho gia đình con trai và lương hưu mỗi tháng.

Tuy ông Quách có tài chính khá dư dả nhưng cuộc sống sau khi nghỉ hưu có sự tương phản rất lớn so với lúc trước. Đầu tiên là vấn đề liên quan đến các mối quan hệ. Ông Quách có mối quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp ngày còn đi làm. Thế nhưng hầu hết họ đều trẻ hơn ông, vẫn bận rộn mỗi ngày nên ông không có nhiều dịp gặp gỡ họ, mối quan hệ cũng trở nên xa cách hơn trước.

Ảnh minh hoạ

Ông Quách chia sẻ thêm: “Khi chưa nghỉ hưu tôi lúc nào cũng bận rộn với trăm nghìn công việc ở công ty nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Ngày nghỉ, tôi vẫn phải tham gia những cuộc gặp gỡ đối tác, giao lưu đồng nghiệp hoặc về thăm bố mẹ. Nay không còn bận nữa, những tưởng mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình thì lại xảy ra nhiều vấn đề hơn”.

Người đàn ông cho biết từ ngày nghỉ hưu, vợ chồng ông chuyển về quê sống lại dễ xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Trước đây hai vợ chồng đều bận rộn công việc nên chọn thuê người giúp việc. Tuy nhiên tại vùng nông thôn không dễ dàng tìm người giúp việc như thành phố nên ông và vợ phải hoàn toàn phải chủ động, từ việc phân chia ai nấu cơm, đi chợ đến làm việc nhà, dọn dẹp.

Ông Quách thừa nhận vì luôn tập trung cho sự nghiệp nên ông không gần gũi với con trai. Nay con trưởng thành và lập gia đình nhỏ thì mối quan hệ cha con càng khó cải thiện. Các con còn có gia đình riêng nên cũng không quá quan tâm cuộc sống của ông, thậm chí không nhờ ông trông cháu.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông này nhận thấy cuộc sống về hưu của mình vừa nhàm chán vừa đau đầu. Nhìn sang nhà hàng xóm con cháu sum họp, ngày nào cũng có tiếng nói của trẻ con, ông Quách không biết mình phải làm gì với những năm tháng sắp tới.

Người đàn ông cũng dần mất đi hứng thú với đam mê du lịch vì sức khoẻ không còn như xưa, cơ thể dễ đau nhức. “Sau một vài chuyến đi, tôi chỉ thấy mệt mỏi, nằm ở nhà còn thấy dễ chịu hơn. Lúc trước tôi cũng luôn chú ý đến tin tức và các vấn đề thời sự để cùng bàn luận với bạn bè và đồng nghiệp của mình. Nay tôi mở ti vi lên là thấy chán, vậy nên ngày nào với tôi cũng là vòng lặp chỉ xem phim rồi ăn uống và ngủ. Nhiều lúc ở nhà áp lực không thở được vì cãi nhau với vợ mà không biết làm gì”, ông Quách nói.

Nghỉ hưu được 2 năm, người đàn ông cảm thấy mình không thể tiếp tục sống không mục đích như vậy mãi. Ông quyết định xin làm bảo vệ cho một nhà hàng gần nhà, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có thêm niềm vui cuộc sống khi được lao động.

“Sau này tôi mới biết nhiều người đã quen với bận rộn như tôi khi đột ngột chuyển từ cuộc sống lao động căng thẳng sang cuộc sống nghỉ hưu sẽ cảm thấy sốc và khó thích nghi được”, ông Quách chia sẻ.

Ảnh minh hoạ

Công việc bảo vệ giúp ông Quách vận động nhiều hơn nên sức khoẻ thể chất có phần cải thiện. Đi làm cũng giúp ông gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người hơn việc chỉ nằm nghỉ ngơi ở nhà mỗi ngày. Ông và vợ có sự phân chia công việc nhà rõ ràng hơn, không còn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tâm trạng được cải thiện, ông Quách chủ động gọi cho con trai hỏi thăm nhiều hơn, mời các con về nhà ăn cơm khi có thời gian.

Ông Quách nhận ra để có cuộc sống nghỉ hưu như ý, bên cạnh vấn đề tài chính, người cao tuổi cần có kế hoạch rõ ràng để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, tránh rơi vào trạng thái trì trệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều quan trọng nhất ông rút ra được sau khi về hưu chính là cách vun đắp tình cảm gia đình.

“Tôi biết nhiều người bố luôn lấy lý do bận rộn để không cần chăm sóc con cái mình, họ nghĩ khi về hưu có nhiều thời gian thì vẫn kịp quan tâm. Nhưng sự thật là nếu mong con cái ở bên cạnh khi về già, bạn phải đồng hành khi chúng lớn lên. Nếu bỏ quên gia đình để chạy theo xây dựng những mối quan hệ bên ngoài thay vì ưu tiên gia đình, sau này về già ít nhiều cũng sẽ hối hận. Dù nhận ra những điều này hơi muộn nhưng tôi nghĩ vẫn kịp để sống cuộc sống hưu trí mình mong muốn trong nhiều năm nữa”, ông Quách chia sẻ.