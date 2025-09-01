Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đặt điện thoại xuống bàn nhớ úp màn hình, ai quen tay lật ngửa nhớ đổi ngay

01-09-2025 - 20:45 PM | Sống

Một trong những thói quen phổ biến mà nhiều người thường không chú ý là việc đặt điện thoại lên bàn với màn hình hướng lên hoặc hướng xuống.

Trong nhịp sống hiện đại, điện thoại thông minh gần như đã trở thành “vật bất ly thân”. Tuy nhiên, một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt như việc đặt điện thoại lên bàn với màn hình hướng lên hay úp xuống lại ảnh hưởng không ít đến cả độ bền lẫn sự riêng tư của thiết bị. Thay vì để ngửa, việc đặt úp màn hình mang đến nhiều lợi ích rõ rệt mà không phải ai cũng để ý.

Đặt điện thoại xuống bàn nhớ úp màn hình, ai quen tay lật ngửa nhớ đổi ngay- Ảnh 1.

Thay vì để ngửa, việc đặt úp màn hình mang đến nhiều lợi ích rõ rệt mà không phải ai cũng để ý. (Ảnh minh hoạ)

1. Bảo vệ màn hình khỏi va chạm

Màn hình vốn là bộ phận dễ tổn thương nhất của điện thoại. Khi đặt máy lật ngửa, nguy cơ bị vật nặng rơi trúng hay các vật sắc nhọn như chìa khóa, bút, ghim giấy va quệt để lại trầy xước là rất lớn. Ngược lại, úp màn hình xuống giúp giảm rủi ro hư hại, hạn chế tối đa việc màn hình phải chịu những tác động trực tiếp.

2. Giữ kín thông tin cá nhân

Điện thoại ngày nay chứa cả “thế giới riêng” với đủ tin nhắn, email, thông báo ứng dụng. Nếu để màn hình hướng lên, bất kỳ ai lướt ngang cũng có thể vô tình nhìn thấy nội dung hiển thị. Đặt úp máy xuống chính là một cách đơn giản để bạn bảo vệ sự riêng tư và tránh rò rỉ những thông tin quan trọng.

3. Giảm bớt sự phân tâm

Những thông báo nhấp nháy trên màn hình thường khiến bạn khó tập trung, nhất là trong giờ làm việc hoặc khi đang họp. Khi úp màn hình, bạn sẽ không còn bị xao nhãng bởi ánh sáng từ các thông báo, từ đó duy trì được sự tập trung tốt hơn.

4. Hình thành thói quen bảo vệ thiết bị

Việc úp điện thoại không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ tạm thời mà còn giúp bạn tạo ra thói quen giữ gìn thiết bị lâu dài. Nó khiến bạn ý thức hơn trong việc bảo vệ cả phần cứng lẫn dữ liệu cá nhân, từ đó giúp điện thoại luôn trong trạng thái bền bỉ nhất.

Lưu ý nhỏ khi úp màn hình: Dù có nhiều lợi ích, bạn vẫn cần cẩn thận khi đặt điện thoại úp xuống. Hãy đảm bảo bề mặt bàn sạch sẽ, không có cát bụi hoặc vật sắc có thể gây xước mặt lưng. Tốt nhất là dùng thêm ốp lưng để tăng khả năng bảo vệ.

Tóm lại, thói quen úp điện thoại khi đặt xuống bàn không chỉ giúp hạn chế nguy cơ hư hại màn hình mà còn bảo vệ sự riêng tư và giảm bớt phiền toái từ thông báo. Một hành động nhỏ nhưng mang lại những lợi ích lớn, và chắc chắn là thói quen bạn nên tập luyện mỗi ngày để bảo vệ cả thiết bị lẫn thông tin cá nhân của mình.

Công bố 2 số điện thoại nguy hiểm: Nghe máy, xem tin nhắn cũng có thể khiến mất quyền kiểm soát thiết bị

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

Nghiên cứu 700 trẻ em, phát hiện: Lúc 5 tuổi, nếu trẻ có đặc điểm này, lớn lên rất dễ thành công

Nghiên cứu 700 trẻ em, phát hiện: Lúc 5 tuổi, nếu trẻ có đặc điểm này, lớn lên rất dễ thành công

20:30 , 01/09/2025
Người EQ thấp thường nhắn tin vào 3 thời điểm này

Người EQ thấp thường nhắn tin vào 3 thời điểm này

20:17 , 01/09/2025
“Tự hào Việt Nam” – Hiệu ứng đặc biệt từ VinaPhone trong ngày Quốc khánh

“Tự hào Việt Nam” – Hiệu ứng đặc biệt từ VinaPhone trong ngày Quốc khánh

19:30 , 01/09/2025
Tin vui cho người học nhóm ngành này: Được hỗ trợ vay toàn bộ học phí cùng 5 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng

Tin vui cho người học nhóm ngành này: Được hỗ trợ vay toàn bộ học phí cùng 5 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng

19:29 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên