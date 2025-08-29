Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

29-08-2025 - 21:20 PM | Sống

3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

Đây là những đầu số được phản ánh nhiều lần trong các vụ việc lừa đảo gần đây.

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục phản ánh tình trạng xuất hiện các số điện thoại hiển thị tên lạ như “EHUYENTRANG”, “EMMINHNGUYET” hay “CT LUATQTVN”. Thực chất đây là chiêu trò giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân. Lực lượng chức năng tại TP.HCM cho biết đã ghi nhận hàng loạt vụ việc, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và nhắm thẳng vào nhóm nạn nhân dễ tổn thương, nhất là người cao tuổi.

Thủ đoạn không mới, nhưng cách tiếp cận nạn nhân ngày càng khéo léo. Kẻ gian thường giả danh nhân viên tài chính, nói năng ngọt ngào, sẵn sàng tư vấn gói vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn. Đáng lo ngại là chúng nắm rõ chi tiết đời tư như họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CCCD, khiến nhiều người mất cảnh giác và tin rằng đang làm việc với tổ chức hợp pháp.

3 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Điển hình như ông N (63 tuổi, ngụ TP.HCM) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số hiển thị “EHUYENTRANG”, nghe lời tư vấn trơn tru của một “nhân viên tài chính” và suýt chuyển tiền đặt cọc hồ sơ vay vốn. Cũng trong ngày, bà H (58 tuổi, TP.HCM) lại hoảng loạn khi bị một người tự xưng cán bộ thuế dọa nợ thuế, có thể bị xử phạt.

Các kịch bản thường có điểm chung: Tạo tâm lý gấp gáp, khẩn cấp để nạn nhân hoảng sợ hoặc nôn nóng. Trong trường hợp khác, kẻ lừa đảo giả mạo cơ quan pháp luật, viện kiểm sát, thậm chí dựng chuyện “con bà đang bị công an giữ, cần tiền bảo lãnh ngay” hay “cháu bị tai nạn, cần tiền phẫu thuật gấp”.

Với tâm lý lo lắng cho người thân, nhiều cụ ông, cụ bà vội vã gom góp tiền gửi đi mà không kịp xác minh. Có trường hợp bà cụ nhận tin nhắn Messenger xưng là cháu ngoại, khóc lóc cầu cứu vì bị giữ hộ chiếu ở sân bay, cần gấp 70 triệu để giải quyết. Tin tưởng, người bà lập tức chuyển tiền và chỉ biết mình bị lừa khi gọi hỏi con gái.

Đối tượng lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi vì đây là nhóm ít am hiểu công nghệ, dễ tin người và thường thiếu sự hỗ trợ kịp thời từ con cháu. Chúng đánh thẳng vào điểm yếu tâm lý: Sợ hãi, lo lắng cho bản thân và người thân.

Để bảo vệ mình, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc “6 KHÔNG”:

- Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ;

- Không kết bạn, trò chuyện với các tài khoản không rõ danh tính;

- Không truy cập đường link lạ;

- Không tin bất kỳ cuộc gọi nào xưng danh cán bộ nhà nước, cơ quan pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin hoặc nộp tiền;

- Không chuyển khoản, đặt cọc cho người không quen biết;

- Không tin vào những món quà hay lợi nhuận phi thực tế.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, tội phạm còn lợi dụng cả trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói hoặc tạo video mạo danh người thân. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tự trang bị kiến thức bảo mật, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Công an Đà Nẵng truy tìm đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào?

Người già, trẻ nhỏ, người chưa nâng cấp VNeID cấp 2 nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng cách nào? Nổi bật

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ

CLIP: Robot "made in Việt Nam" chuẩn Hoa hậu thân thiện, 1 ông chú tiến đến làm hành động bất ngờ Nổi bật

Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

Điểm “đắt giá” nhất của "cô bộ đội chân dài" Ngô Lâm Phương

21:07 , 29/08/2025
Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà

Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà

20:45 , 29/08/2025
Bé gái 15 tuổi "dạ dày cứng như đá" vì ăn mì tôm mỗi ngày

Bé gái 15 tuổi "dạ dày cứng như đá" vì ăn mì tôm mỗi ngày

20:38 , 29/08/2025
Người đàn ông chi 585 triệu đồng mua bảo hiểm, đủ thời hạn 5 năm đến rút thì được thông báo: “Chờ lúc ông 100 tuổi hẵng quay lại”

Người đàn ông chi 585 triệu đồng mua bảo hiểm, đủ thời hạn 5 năm đến rút thì được thông báo: “Chờ lúc ông 100 tuổi hẵng quay lại”

20:37 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên