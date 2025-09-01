Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 72 tuổi một mình đi rút 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản: Nhân viên LPBank vừa báo hệ thống lỗi 30 phút, công an có mặt để làm việc

01-09-2025 - 15:38 PM | Sống

Tại ngân hàng, cụ bà này vừa kiểm tra, theo dõi và trả lời tin nhắn trên điện thoại, vừa yêu cầu chuyển khoản gấp.

Theo trang TT phường Phước Long, mới đây, cán bộ Bưu điện Khu vực Phước Long – Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào 17h ngày 22/8, bà N.T.T (72 tuổi, ngụ Long Thủy 5, phường Phước Long) đến Bưu điện Khu vực Phước Long – Bù Gia Mập yêu cầu làm thủ tục rút 1 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm và chuyển vào tài khoản lạ. Trong quá trình giao dịch, bà N.T.T liên tục hối thúc thực hiện, thường xuyên kiểm tra, nhắn tin trao đổi qua điện thoại với ai đó với tâm trạng lo lắng.

Cụ bà 72 tuổi một mình đi rút 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản: Nhân viên LPBank vừa báo hệ thống lỗi 30 phút, công an có mặt để làm việc- Ảnh 1.

Nhân viên Vietnam Post Khu vực Phước Long – Bù Gia Mập nhanh chóng phát hiện nhiều dấu hiệu đáng nghi khi vị khách lớn tuổi đến rút tiền. Ảnh: Trang TT phường Phước Long

Tuy nhiên, do hết thời gian làm việc nên chị Đặng Thị Phương, Giám đốc Bưu điện hẹn khách hàng sáng mai cùng đến Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chi nhánh Phước Long làm thủ tục chuyển khoản. Quan sát thái độ của vị khách, chị Phương nghi nhờ bà T. đang bị đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản. Bởi bà cụ lớn tuổi, yêu cầu chuyển khoản số tiền lớn mà chỉ đi 1 mình, không có người thân đi theo.

Như đúng hẹn khoảng 9h, ngày 23/8, chị Đặng Thị Phương dẫn bà T. đến Ngân hàng. Tại đây, bà T vẫn tập trung kiểm tra, theo dõi và trả lời tin nhắn trên điện thoại, yêu cầu chuyển khoản gấp.

Linh cảm có điều bất thường, chị Phương phối hợp với nhân viên Ngân hàng thông báo hệ thống đang báo lỗi khoảng 30 phút sau mới chuyển khoản tiền được. Tận dụng khoảng thời gian đó, chị Phương điện thoại cho con trai, con gái bà T (do bà là khách hàng hưu trí, thân thiết, gửi tiết kiệm tại Bưu điện nên chị nắm khá rõ thông tin về người thân, gia đình bà).

Qua trao đổi nhanh, cả 2 người con của bà T nhận định tài khoản nhận tiền là 1 tài khoản lạ, không hề quen biết, khả năng lừa đảo rất cao. Lập tức con trai bà cũng điện thoại báo cáo với Công an địa phương về trường họp của mẹ mình.

Chỉ vài phút sau đó, Công an phường Phước Bình đã có mặt tại Ngân hàng để gặp bà T. Tại đây, cán bộ công an vận động, thuyết phục bà kể lại toàn bộ sự việc.

Bà cho biết mục đích của chuyển khoản 1 tỷ đồng nhằm phục vụ đối chiếu và điều tra do 1 đối tượng không rõ thông tin, địa chỉ giả danh cơ quan chức năng đe dọa.

Song nhờ sự nhanh trí của chị Đặng Thị Phương – Giám đốc Bưu điện Khu vực Phước Long – Bù Gia Mập, sự việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Qua vụ việc này, công an địa phương đề người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, xác định rõ thông tin đối tượng, nhận diện rõ sự việc, tích cực cùng cơ quan chức năng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, bảo vệ tài sản.

Theo Trang TT phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai

