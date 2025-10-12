Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tìm nạn nhân của Hoàng Thị Thắm

12-10-2025 - 13:52 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, Thắm được giao nhiệm vụ tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và hưởng hoa hồng.

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Huy Hoàng (29 tuổi, trú tại xã Tân Tri) và Hoàng Thị Thắm (25 tuổi, trú tại xã Đồng Đăng) về hành vi Mua bán người.

Cụ thể, tháng 2/2023, Hoàng Huy Hoàng sang nước ngoài làm thuê cho một công ty lừa đảo trực tuyến. Mặc dù biết công ty này chuyên đăng tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người Việt Nam sang làm việc và cưỡng bức lao động, Hoàng vẫn tham gia để hưởng lợi. 

Thông qua tài khoản Facebook "Nguyen Gia Huy", Hoàng liên hệ và đưa ra thông tin gian dối về việc làm ở nước ngoài với mức lương cao, được lo toàn bộ chi phí. 

Tin lời, đã có 2 nạn nhân, trong đó có Hoàng Thị Thắm. Sau đó, Thắm bị ép làm việc cho công ty lừa đảo trực tuyến và phải nộp 90 triệu đồng để chuộc hộ chiếu về nước. Từ vụ việc này, Hoàng được hưởng lợi 14 triệu đồng.

Tìm nạn nhân của Hoàng Thị Thắm- Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Huy Hoàng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Sau khi trở về Việt Nam, Thắm tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa người khác. 

Theo điều tra, tháng 3/2023, Thắm được giao nhiệm vụ tạo lập tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động lừa đảo và tuyển thêm người Việt sang làm việc để hưởng hoa hồng. Thắm đã đăng bài tuyển dụng gian dối trên Facebook quảng cáo việc nhẹ, lương cao. 

Đã có 5 nạn nhân liên hệ, sau đó bị đưa ra nước ngoài, cưỡng bức lao động và phải nộp tiền để được trả hộ chiếu về nước. Với hành vi này, Thắm được trả 15 triệu đồng tiền hoa hồng.

Tìm nạn nhân của Hoàng Thị Thắm- Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Thị Thắm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị ai là nạn nhân của vụ việc trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

