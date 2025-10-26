Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Timor-Leste gia nhập ASEAN

26-10-2025 - 12:28 PM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên sau 26 năm, ASEAN mở rộng số lượng thành viên khi Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối.

Lễ ký kết và tuyên bố kết nạp Timor Leste vào Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra vào ngày 26/10 với sự chứng kiến của lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN chúc mừng Timor-Leste và cho biết vị trí của nước này trong nhóm góp phần "hoàn thiện gia đình ASEAN".

"Trong cộng đồng này, sự phát triển cũng như quyền tự chủ chiến lược của Timor-Leste sẽ được hỗ trợ vững chắc và lâu dài", ông Anwar nói.

Timor-Leste gia nhập ASEAN- Ảnh 1.

Lễ ký kết kết nạp Timor Leste vào Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). (Ảnh: Rueters)

Theo Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao, việc nước này gia nhập ASEAN là minh chứng cho tinh thần của người dân và cam kết của họ đối với nền dân chủ. Ông nói rằng việc gia nhập ASEAN đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới về hợp tác và tăng trưởng tại một trong những khu vực năng động nhất thế giới.

“Timor-Leste tham gia với sự khiêm tốn và tự hào, hoàn toàn ủng hộ các giá trị cốt lõi của ASEAN - tôn trọng lẫn nhau, hợp tác hòa bình, thống nhất trong đa dạng và đoàn kết khu vực”, ông Gusmao nhấn mạnh.

Timor-Leste trở thành quốc gia độc lập vào năm 2002 sau khi tách khỏi Indonesia. Năm 2011, Timor-Leste nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Các nghiên cứu sau đó đã được tiến hành để đánh giá mức độ sẵn sàng của quốc gia này về ổn định chính trị, năng lực kinh tế và sự chuẩn bị về thể chế.

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc mở rộng thành viên nhấn mạnh cam kết của ASEAN về sự cởi mở và gắn kết khu vực, ngay cả khi vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng duy trì sự thống nhất và tính liên quan của khối trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các cường quốc.

Vào năm 1967, ASEAN khởi đầu là một khối gồm 5 thành viên và dần mở rộng trong những năm tiếp theo. Trước Timor-Leste, Campuchia là thành viên gần đây nhất gia nhập khối vào năm 1999.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

