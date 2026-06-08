Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin cực vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới: Người dân cần biết để tránh thiệt thòi

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tin cực vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới: Người dân cần biết để tránh thiệt thòi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CР ngày 8/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, như sau:

Ô tô điện chạy pin: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 và thay thế Nghị định số 51/2025/NĐ-CP ngày1/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

* Bộ Tài chính cho biết, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, trong đó quy định ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin như sau: trong 3 năm kể từ ngày 01/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ô tô điện chạy pin, ngày 28/02/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 10/2022/NĐ-CP theo đó, kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 02/2027.

Quá trình triển khai thực hiện mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với xe ô tô điện chạy pin thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành, có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô điện chạy pin; tác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, trong những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường xe ô tô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới. Doanh số năm 2024 đã vượt mốc 17 triệu xe (chiếm hơn 20%) và dự kiến vượt 20 triệu xe (chiếm hơn 25%) vào năm 2025.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng xe lưu hành, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký là công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.

Nghị định 202/2026/NĐ-CР sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2022/NĐ-CP kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường.


Hoàng Nguyễn

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau gần một thập kỷ liên tiếp xuất siêu, lần đầu tiên Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD trong 5 tháng 2026, nguyên nhân do đâu?

Sau gần một thập kỷ liên tiếp xuất siêu, lần đầu tiên Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD trong 5 tháng 2026, nguyên nhân do đâu? Nổi bật

PGS. TS Trần Đình Thiên: GDP Việt Nam xếp thứ 32 thế giới mà chỉ có 8 tỷ phú thì quả thật chưa ổn lắm, chưa xứng tầm!

PGS. TS Trần Đình Thiên: GDP Việt Nam xếp thứ 32 thế giới mà chỉ có 8 tỷ phú thì quả thật chưa ổn lắm, chưa xứng tầm! Nổi bật

Kiến nghị bổ sung 2 ngày NGHỈ LỄ dịp QUỐC KHÁNH; giảm giờ làm việc xuống còn 40 đến 44 giờ/tuần

Kiến nghị bổ sung 2 ngày NGHỈ LỄ dịp QUỐC KHÁNH; giảm giờ làm việc xuống còn 40 đến 44 giờ/tuần

22:16 , 08/06/2026
467 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

467 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:01 , 08/06/2026
Lý do nhập siêu hàng hoá tăng mạnh: Tác động, xu hướng và giải pháp

Lý do nhập siêu hàng hoá tăng mạnh: Tác động, xu hướng và giải pháp

17:16 , 08/06/2026
Thông tin mới từ Cơ quan Thuế

Thông tin mới từ Cơ quan Thuế

17:00 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên