Tín dụng thương mại kết hợp Bảo hiểm: "Vũ khí" giúp doanh nghiệp khơi thông vốn

Xu hướng quốc tế và "Nút thắt" cố hữu của doanh nghiệp Việt

Tại Tọa đàm, các chuyên gia quốc tế từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các định chế tài chính lớn đều đồng loạt nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Bảo hiểm tín dụng thương mại (TCI) không còn là một tùy chọn, mà đã trở thành công cụ cần thiết để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ phương thức thanh toán L/C truyền thống sang TTr trả sau (bán hàng trả sau) đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị khoản phải thu nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi.

MBV tiên phong giới thiệu giải pháp "Tài trợ sau giao hàng trên nền khoản phải thu kết hợp bảo hiểm tín dụng thương mại"

Tuy nhiên, tại Việt Nam, khái niệm Bảo hiểm tín dụng thương mại vẫn còn khá mới mẻ, chưa có nhiều Doanh nghiệp tận dụng được lợi ích từ bảo hiểm tín dụng thương mại trong kinh doanh và đề xuất được tài trợ vốn từ các ngân hàng.

Giải pháp cấu trúc Tín dụng + Bảo hiểm: "Cú hích" tiên phong từ MBV

Nhận diện rõ nút thắt trong việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp, MBV đã chứng minh vị thế tiên phong trên thị trường khi tung ra giải pháp đột phá mang tên Tài trợ sau giao hàng kết hợp bảo hiểm tín dụng thương mại. Cụ thể, ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho các doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán TTr trả sau hoặc Nhờ thu trả chậm (D/A) có mua bảo hiểm khoản phải thu. Điểm ưu việt của giải pháp này là tỷ lệ tài trợ tối đa lên đến 90% giá trị đòi tiền của bộ chứng từ mà không cần các tài sản thế chấp độc lập khác. Trên thực tế, MBV đã thiết kế giải pháp may đo riêng cho từng chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Đây chính là lời giải hoàn hảo cho những nỗi sợ kinh điển của các doanh nghiệp khi vừa muốn bán chịu để cạnh tranh giành đơn hàng, vừa lo ngại rủi ro nợ xấu từ người mua nhưng lại không còn tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng theo cách truyền thống.

Giải pháp Tài trợ sau giao hàng tại ngân hàng MBV với nhiều ưu điểm vượt trội

Mô hình "Win - Win - Win": Khi rủi ro được chia sẻ, dòng vốn sẽ khơi thông

Sức mạnh cốt lõi trong giải pháp của MBV nằm ở mô hình liên kết ba bên "Win - Win - Win" giúp khơi thông dòng vốn ngay khi rủi ro được chia sẻ. Đầu tiên, MBV chủ động thay đổi tư duy cấp tín dụng truyền thống sang tài trợ dựa trên dòng tiền thương mại thực tế và chất lượng khoản phải thu đã được bảo hiểm. Tiếp đến, sự kết hợp chặt chẽ giữa công ty bảo hiểm nội địa và công ty tái bảo hiểm quốc tế giúp chuẩn hóa quy trình đánh giá, thẩm định năng lực tài chính của người mua quốc tế một cách chính xác. Mắt xích cuối cùng chính là các doanh nghiệp khi họ được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng ngay sau khi giao hàng để kịp thời tái sản xuất mà không phải lo lắng về việc thế chấp đất đai hay nhà xưởng.

MBV không chỉ đưa ra giải pháp trên lý thuyết mà đã thực sự dẫn dắt và định hình xu hướng tài trợ thương mại mới tại Việt Nam. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, giải pháp tín dụng kết hợp bảo hiểm này được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, giúp các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, tự tin sải bước tham gia vào các sân chơi lớn toàn cầu với một tâm thế hoàn toàn chủ động.