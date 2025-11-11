Tin được không: 200 người làm “thần đèn” di chuyển thành công ngôi nhà nặng 6 tấn đi 30m, chủ nhà khẳng định “Không ai lấy tiền công”

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh dời nhà ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) thu hút sự chú ý của cư dân mạng đất nước tỷ dân. Trong video, hơn 200 người dân cùng nhau nâng một ngôi nhà gỗ và từ từ di chuyển đến vị trí mới cách đó 30 m, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.

Chủ nhân ngôi nhà này là ông Dương Thịnh Minh. Người đàn ông này muốn xây nhà mới nhưng không muốn phá bỏ căn nhà sàn được truyền lại từ nhiều đời. Vậy nên ông Dương quyết định nhờ dân làng di dời. Sau khi gia đình ông thông báo qua hệ thống loa phát thành của làng, 230 người dân cả nam lẫn nữ đã tình nguyện mang theo cọc gỗ và dây thừng đến giúp đỡ.

Hơn 200 người tiến hành nâng để di chuyển căn nhà

Kết cấu chính của ngôi nhà ông Dương làm bằng gỗ, nền gạch, nặng khoảng 6 tấn. Việc di chuyển căn nhà sản không có cần cẩu hay xe nâng, hoàn toàn dựa vào sức người. Họ sẽ tiến hành dỡ ngói trước để tránh ngói rơi xuống gây thương tích. Sau đó một người được chỉ định đứng trên cao, mọi người ở dưới sẽ nghe theo hiệu lệnh để nâng ngôi nhà này theo tiếng hô. Quá trình này chỉ kéo dài từ sáng đến chiều, buổi tối là lúc chủ nhà cảm ơn mọi người bằng 20 bàn tiệc.

“Chúng tôi tập trung lúc 7h sáng, ăn nhẹ sau đó tháo dỡ ngói, buộc chặt khung gỗ và chuyển nhà đến vị trí mới trước buổi trưa. Sau đó, gia đình tôi dọn dẹp đồ đạc và có thể nghỉ ngơi trong ngôi nhà ở vị trí mới ngay đêm đó”, chủ nhà Dương Thịnh Minh nói.

Theo ông Dương, phương pháp di chuyển nhà này đã được thực hiện tại địa phương hàng trăm năm nay. Cách làm này không ảnh hưởng đến kết cấu khung chính của ngôi nhà gỗ và an toàn cho cả người di chuyển lẫn người ở.

Người dân dỡ phần ngói căn nhà

Theo tài khoản WeChat chính thức của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), ngôi nhà sàn xây dựng tại địa phương thường có hàng trăm loại khớp mộng và chốt, được kết hợp khéo léo để tạo thành một cấu trúc mô-đun có thể tháo rời. Đây là nền tảng quan trọng để người dân dễ dàng di dời toàn bộ ngôi nhà gỗ một cách nguyên vẹn. Thông thường, những ngôi nhà xây theo cách này vẫn kiên cố, có tuổi đời lâu năm và chống cả động đất.

Đặc biệt, ông Dương Thịnh Minh cho biết người dân giúp đỡ nhưng không lấy tiền công. Một cán bộ trong làng xác nhận việc này. “Người dân ở đây rất đoàn kết; nếu một gia đình cần giúp đỡ, tất cả sẽ chung tay. Mặc dù ngôi nhà rất nặng nhưng khi mọi người đồng lòng thì hoàn toàn có thể làm được. Hầu như năm nào cũng có một hoặc hai gia đình trong làng mong muốn di dời nhà theo cách này. Không cần trả tiền, chỉ cần mời mọi người một bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi coi đó là cách thể hiện tình làng nghĩa xóm”, cán bộ họ Ngô cho biết.

Theo vị cán bộ này, bữa tiệc mời người dân sau khi di dời xong công trình cũng không cần cầu kỳ, chỉ là một “bữa ăn đơn giản”, ngay cả những người lớn tuổi không tham gia cũng có thể đến chung vui.

Sau khi đoạn video được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận: “Thật khó tin với cách chuyển nhà này”, “Tinh thần đoàn kết và tình cảm khăng khít giữa người dân nơi đây thật đáng ngưỡng mộ”, “Vốn việc di dời nhà như vậy ở thành phố rất đắt đỏ, nhưng ở ngôi làng này họ sẵn sàng giúp đỡ nhau mà không lấy tiền công, thật ấm lòng”...