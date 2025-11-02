Tin gió mùa đông bắc: Miền Bắc đón đợt rét đậm, Hà Nội đêm nay trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay, ngày 2/11, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đến trưa và chiều nay (ngày 2/11), không khí lạnh liên tục được tăng cường ở phía Bắc ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 2 đến ngày 4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi có nơi rét đậm, trong khi khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, chuyển rét từ đêm 3-4/11. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Đêm 2 và ngày 3/11, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa 17–20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; Tây Bắc Bộ và Nghệ An 18–21 độ. Đến đêm 3 và ngày 4/11, nhiệt độ giảm còn 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Ngoài ra, do tác động kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Đêm nay, Hà Nội trời chuyển rét - Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ

Dự báo thời tiết miền Bắc các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm 2/11: Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh; đêm trời chuyển rét.

Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-32 độ. Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Anh