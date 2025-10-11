Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh

11-10-2025 - 18:22 PM | Xã hội

Từ ngày 14/10, miền Bắc giảm khoảng giảm 6-7 độ C do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, thời tiết se lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 13/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo, từ đêm 13-16/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa, nhiệt độ giảm 6-7 độ C so với những ngày trước đó.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm mạnh- Ảnh 1.

Không khí lạnh yếu sẽ gây mưa ở miền Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/10

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Theo Duy Anh

