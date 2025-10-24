Tín hiệu mới cho đề xuất của Vingroup về đường vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu khu vực

TP.HCM xem xét cho Vingroup nghiên cứu tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu

Sở Tài chính TP.HCM đã gửi báo cáo lên UBND thành phố liên quan đến đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối huyện Cần Giờ với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo nội dung báo cáo, sau khi tiếp nhận đề xuất ban đầu của nhà đầu tư, Sở Tài chính đã phối hợp cùng nhiều Sở, ngành và địa phương liên quan để tổ chức buổi làm việc, ghi nhận quan điểm góp ý ban đầu. Kết quả tổng hợp cho thấy đa số cơ quan chuyên môn đều đánh giá cao ý nghĩa kết nối vùng của dự án và đồng thuận về chủ trương nghiên cứu.

Video mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề nghị đưa dự án vào Đồ án Quy hoạch chung TP.HCM (phiên bản điều chỉnh mới) nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng giao thông. Cùng lúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc rút ngắn hành trình giữa Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu, giúp mở rộng trục kết nối ven biển.

Trên cơ sở các ý kiến đồng thuận này, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho Vingroup tự bỏ vốn để tiến hành nghiên cứu trong thời hạn 12 tháng, đồng thời tự chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan.

Sở cũng nhấn mạnh việc cho phép nghiên cứu không đồng nghĩa với giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hay chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án trong tương lai. Toàn bộ thủ tục về báo cáo tiền khả thi, khả thi hay lựa chọn nhà đầu tư (nếu có) sẽ chỉ được xem xét sau khi thành phố đánh giá kết quả nghiên cứu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải tiếp thu đầy đủ các ý kiến chuyên môn của các đơn vị quản lý nhà nước để bảo đảm tính khả thi và chất lượng hồ sơ. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho TP.HCM sử dụng như dữ liệu kỹ thuật phục vụ các bước tiếp theo.

Vingroup đề xuất xây đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup trước đó đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Theo đề xuất, dự án cầu vượt biển này phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Quyết định số 1125/QĐ-TTg). Quy hoạch này xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội – liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu hình thành trục giao thông trực tiếp giữa các khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ – Vũng Tàu được đánh giá là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, logistics, du lịch và đô thị sinh thái, song hạ tầng hiện nay vẫn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Hình ảnh mô phỏng Dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra

Với những công nghệ xây dựng cầu đường mới nhất, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hứa hẹn sẽ là cây cầu biểu tượng mới của TP.HCM, hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á.

Theo Vingroup, việc được chấp thuận nghiên cứu đầu tư sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để khởi động đánh giá tính khả thi của dự án. Tập đoàn cam kết đồng hành lâu dài, góp phần phát triển không gian ven biển bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Hiện nay, Cần Giờ được định vị là cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM, đóng vai trò trọng yếu trong quy hoạch phát triển vùng đô thị – cảng biển – du lịch sinh thái. Vingroup đang triển khai dự án khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam với quy mô gần 2.900 ha, chiều ngang kéo dài 15km, vốn đầu tư gần 10 tỷ USD tại đây

Song song đó, hệ thống hạ tầng Cần Giờ đang được thúc đẩy trên cả bốn phương thức:

Nếu được chấp thuận triển khai, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương còn khoảng 10 phút, mà còn trở thành công trình biểu tượng về hạ tầng kết nối ven biển.

Trong tương lai khi siêu cảng quốc tế Cần Giờ - "mỏ vàng" tương lai của kinh tế Việt Nam đi vào hoạt động, cây cầu vượt biển này cũng sẽ giữ vai trò trung tâm trong trung chuyển hàng hóa.

Tuyến đường vượt biển được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các vùng chức năng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững cho TP.HCM.

Hàng loạt siêu công trình sắp được triển khai ở Cần Giờ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành đô thị biển hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm phát triển của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.