Tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa hiếm thấy. VN-Index liên tục bứt phá để tiến lên mốc 1.765 điểm, mức đỉnh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Tuy nhiên, khi chỉ số chung đã đi khá xa so với vùng đáy và không ít cổ phiếu đã ghi nhận mức tăng "bằng lần", nhiều nhà đầu tư e ngại rằng VN-Index đang dần tiến vào vùng “quá mua” và tiềm ẩn nguy cơ hình thành đỉnh ngắn hạn.

Nhận diện tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn: Khi nào cần thận trọng?

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS, để đánh giá khả năng tạo đỉnh ngắn hạn của thị trường, ông Hoàng cho rằng cần quan sát kỹ các tín hiệu kỹ thuật và độ rộng thị trường (market breadth).

Yếu tố đầu tiên cần theo dõi là số lượng cổ phiếu cùng vượt đỉnh với chỉ số chính . Một xu hướng tăng bền vững đòi hỏi sự đồng thuận rộng – nghĩa là phải có nhiều mã cổ phiếu tăng giá, đặc biệt là vượt đỉnh cùng với VN-Index. Nếu chỉ số tiếp tục đi lên nhưng số lượng mã tăng giá giảm, cho thấy dòng tiền tập trung vào một vài cổ phiếu trụ, trong khi phần còn lại của thị trường suy yếu – đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về sự phân phối.

Thứ hai, về mặt kỹ thuật , các chỉ báo động lượng như RSI có thể đi vào vùng “quá mua” (trên 70), nhưng trong giai đoạn xu hướng tăng mạnh, đây không phải là dấu hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Thay vào đó, sự xuất hiện của phân kỳ âm – khi VN-Index tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn – mới là tín hiệu cho thấy đà tăng đang yếu dần.

Cuối cùng , yếu tố then chốt là độ rộng thị trường . Nếu chỉ số tiếp tục tăng nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá và vượt đỉnh giảm dần, điều này cho thấy đà tăng đang mất đi tính lan tỏa – một chỉ báo rõ ràng về sự suy yếu nội tại. Tuy nhiên, dữ liệu trong các tuần gần đây cho thấy sự đồng thuận tích cực giữa nhiều nhóm ngành, cho thấy thị trường vẫn đang vận động khỏe mạnh.

Về mặt thông tin, những yếu tố gây nhiễu như căng thẳng thương mại hay tin tức bất lợi chỉ mang tính ngắn hạn. Trong bối cảnh hiện tại, VN-Index đang chinh phục các vùng giá mới bằng nội lực thực sự – sau giai đoạn dài bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

Theo chuyên gia, đà tăng hiện tại của VN-Index không phải là hiện tượng "quá đà" mà là bước tiến hợp lý, được củng cố bởi nền tảng kỹ thuật và dòng tiền vững chắc.

Cú bứt phá này đi kèm với sự gia tăng mạnh mẽ về thanh khoản – một yếu tố xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng theo nguyên lý của Lý thuyết Dow. Mức thanh khoản kỷ lục trong tháng 8/2025, với trung bình 1,4 tỷ cổ phiếu/phiên, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý.

Trong bối cảnh dòng vốn ngoại và các quỹ đầu tư tổ chức bắt đầu giải ngân mạnh hơn nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng vượt ngưỡng này trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi. Đây cũng là dấu hiệu khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững hơn.

Dù một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là điều có thể xảy ra, nhất là sau chuỗi tăng điểm mạnh nhất lịch sử, nhưng điều này được xem là nhịp kiểm tra lại (re-test) cần thiết. Rủi ro xu hướng chỉ thực sự xuất hiện khi vùng hỗ trợ bị xuyên thủng đi kèm thanh khoản bán tăng mạnh. Trong kịch bản tích cực, các nhịp điều chỉnh là cơ hội để tái cơ cấu danh mục, ưu tiên gia tăng tỷ trọng tại các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Ba trụ cột quyết định độ bền xu hướng tăng

Dù VN-Index đã đi khá xa từ vùng đáy, Giám đốc VFS cho rằng xu hướng tăng hiện tại vẫn có thể bền vững nếu tiếp tục được củng cố bởi ba yếu tố chính: thanh khoản, lợi nhuận doanh nghiệp và các yếu tố vĩ mô.

Hiện tại, thị trường được cho là đang ở giai đoạn thứ hai trong chu kỳ tăng – giai đoạn bứt phá. Trong giai đoạn này, thanh khoản đóng vai trò tiên quyết, là “nhiên liệu” để thị trường duy trì động lực tăng giá. Sự tham gia của dòng vốn ngoại theo câu chuyện nâng hạng sẽ là động lực chính trong 6–12 tháng tới.

Lợi nhuận doanh nghiệp là động cơ tăng trưởng. Đà tăng giá của cổ phiếu sẽ trở nên bền vững hơn nếu được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan. Báo cáo tài chính quý 3 và kỳ vọng cho quý 4 sẽ là bước kiểm định quan trọng. Nếu lợi nhuận tăng trưởng tương xứng với mức giá, định giá P/E của thị trường vẫn sẽ duy trì ở mức hợp lý, tạo hấp dẫn cho dòng tiền đầu tư dài hạn.

Vĩ mô và chính sách tiền tệ tiếp tục là nền tảng hỗ trợ. Mặt bằng lãi suất thấp và chính sách ổn định sẽ giúp giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường duy trì sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Với ba yếu tố này, ông Hoàng cho rằng khi vận hành đồng bộ sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn thay vì chỉ là một nhịp tăng mang tính nhất thời.