Tín Hưng Investment trở thành đối tác phân phối chính thức dự án The Privé

Là đối tác phân phối chính thức dự án The Privé, Tín Hưng Investment tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực khi đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc giới thiệu các sản phẩm bất động sản cao cấp đến với khách hàng, mang lại những lựa chọn an cư và đầu tư giá trị tại trung tâm thành phố.

The Privé - Khu căn hộ biệt lập trung tâm Sài Gòn

The Privé tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc phường An Phú, khu Nam Rạch Chiếc, nơi hội tụ những lợi thế đắt giá về kết nối giao thông và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Được phát triển bởi Tập đoàn Đất Xanh, dự án có quy mô 6,7ha, gồm 12 tòa tháp cao 33 - 35 tầng, cung cấp 3.175 sản phẩm đa dạng loại hình như Garden Duplex, Garden Unit, Typical Unit, Sky Duplex và Penthouse. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là vị trí ba mặt giáp sông, mang đến không gian sống xanh mát, trong lành, kết hợp mô hình compound khép kín, đảm bảo sự riêng tư và an ninh đảm bảo cho cư dân.

Dự án được hưởng lợi từ hệ thống giao thông siêu kết nối SuperTOD, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các tuyến giao thông huyết mạch đã hiện hữu như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên,...đồng thời sẵn sàng đón đầu các công trình giao thông trọng điểm như đường vành đai 3, tuyến metro số 2,... Vị trí đắc địa này không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn đảm bảo tiềm năng tăng giá vượt trội, khiến The Privé trở thành lựa chọn an cư và đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm.

The Privé cũng nổi bật với hệ thống tiện ích đẳng cấp, từ tổ hợp 3 hồ bơi điện phân muối liên hoàn hơn 3.000m2, sân Pickleball, khu vui chơi trẻ em đến phòng tập golf 3D, phòng tiệc, rạp chiếu phim và karaoke,.... Mỗi tòa tháp được tích hợp tiện ích riêng, mang đến trải nghiệm sống sang trọng, tiện nghi như nghỉ dưỡng tại resort 5 sao, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân tinh hoa.

Tín Hưng Investment phân phối chính thức dự án The Privé

Được biết đến là một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín tại TP.HCM, Tín Hưng Investment đã ghi dấu ấn với nhiều dự án lớn như Ixora Ho Tram By Fusion, The Gió Riverside, Vinhomes Grand Park, Masteri Centre Point, Lumière Boulevard,.... Với sự hậu thuẫn từ Joyoung Universal Group – Tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc), Tín Hưng Investment sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng tư vấn chuyên sâu và hỗ trợ khách hàng tối ưu.

Việc đồng hành cùng The Privé – dự án tâm huyết của Tập đoàn Đất Xanh, không chỉ thể hiện sự nhạy bén trong chiến lược phát triển của Tín Hưng Investment mà còn là minh chứng rõ ràng về sự tín nhiệm từ phía chủ đầu tư đối với đơn vị này. Với kinh nghiệm phân phối nhiều dự án cao cấp, Tín Hưng Investment sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dự án với đúng đối tượng khách hàng, mang lại giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Dự án The Privé hiện đã hoàn thiện pháp lý và chính thức nhận booking với mức giá dự kiến từ 99 triệu/m2, tổng ưu đãi lên đến 6,5%. Đặc biệt, dự án còn hỗ trợ 3 phương thức thanh toán linh hoạt, bao gồm thanh toán chuẩn trong 26 tháng, thanh toán nhanh chiết khấu 8% và phương thức hỗ trợ vay ưu đãi, thanh toán chỉ 8,6% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất cố định 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 5 năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án The Privé (Khu chung cư cao tầng CC1 và Khu chung cư cao tầng CC5 thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc) và sở hữu căn hộ hạng sang tại trung tâm TP.HCM vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tín Hưng Investment

Địa chỉ: Số 37 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0888 33 66 77

Email: info@tinhunginvest.vn

Website: https://www.tinhunginvest.vn/can-ho-the-prive/

Fanpage: https://www.facebook.com/tinhunginvestment