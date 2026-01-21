Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc tái diễn rét đậm rét hại, nguy cơ băng giá

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc Bộ. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm 3-6°C. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm hôm nay 21/1, khối không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo chi tiết nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (Nguồn: NCHMF)

Ngày và đêm 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa rải rác. Từ 21/1 đến khoảng 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm 21/1, chịu ảnh hưởng gió mùa đông bắc nên có mưa. Từ 21-23/1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17°C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối 21 đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động. Từ chiều 21/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Hôm nay 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa rải rác, từ ngày mai 22/1, khu vực này mưa vài nơi. Trong 24-48 giờ tới, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ hôm nay có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 21/1 trời chuyển rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/1 đến ngày 30/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi. Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, từ 24/1, nhiệt độ gia tăng, trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Trong thời kỳ này, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trong đó, thời kỳ từ đêm 22-23/1 có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 21/1, nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh mạnh, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Sáng và trưa trời rét, nhiệt độ dao động 15-17°C, chiều rét đậm, nhiệt độ 14-16°C. Buổi đêm có lúc có mưa, nhiệt độ giảm sâu xuống mức 11-13°C, trời tiếp tục rét đậm.

Sang ngày 22/1, rét đậm bao trùm Hà Nội, sáng và trưa có lúc có mưa, nhiệt độ 13-14°C, chiều 14-15°C. Đêm không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ 11-13°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 23/1/2026, Hà Nội tạnh ráo, không mưa, sáng và trưa rét đậm, nhiệt độ 13-15°C. Buổi chiều nhiệt độ tăng lên mức 16-18°C, trời rét. Buổi đêm nhiệt độ Hà Nội lại giảm sâu về mức 12-14°C, trời rét đậm.

Ngày 24/1, thời tiết Hà Nội xu hướng tốt lên, trời không mưa, kết thúc đợt rét đậm diện rộng, khu vực này chuyển rét, chiều hửng nắng. Nhiệt độ sáng và trưa 17-18°C, chiều 19-21°C. Buổi đêm nhiệt độ phổ biến 15-17°C.

Ngày 25/1, nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh, không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng. Nhiệt độ sáng và trưa 19-22°C, chiều 23-24°C. Nhiệt độ ban đêm dao động 16-18°C.

Từ 26-28/1, thời tiết Hà Nội không có nhiều biến động, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 23-24°C, trời ấm áp, ban đêm, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 17°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (29-30/1), nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng nhẹ lên cao nhất 26°C, nhiệt độ thấp nhất buổi đêm khoảng 18°C.