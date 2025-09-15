Tin mới nhất đợt mưa dông kéo dài ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/9), Tây Bắc Bộ và tỉnh Tuyên Quang, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 3h ngày 15/9 có nơi trên 70mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 78,8mm; trạm Khe Cạn (TP Đà Nẵng) 102,4mm; trạm Sa Sơn (Quảng Ngãi) 83mm; trạm Đắk Ngo (Lâm Đồng) 95mm; trạm Thanh Sơn 1 (Đồng Nai) 80,2mm…

Dự báo, mưa dông liên tiếp trút xuống miền Bắc trong 10 ngày tới. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Sáng và đêm nay 15/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa không quá lớn, phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Tuy nhiên, hai tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang vẫn nguy cơ xảy ra ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường trong những giờ tới. Cụ thể:

Điện Biên: Sam Mứn, Thanh An, Thanh Yên, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Pồn, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Núa Ngam, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Phình Giàng, Pu Nhi, Sín Thầu, Thanh Nưa, Tìa Dình,

Tuyên Quang: Bắc Quang, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Hùng An, Khuôn Lùng, Liên Hiệp, Linh Hồ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Thịnh, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Phú.

Không chỉ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng mưa, trong chiều và đêm 15/9, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo xảy ra mưa lớn , lượng mưa quan trắc có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 16/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/9 đến ngày 24/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển đêm 16/9 và ngày 18-21/9 mưa rào và dông rải rác, mưa dồn về đêm và sáng.

Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng 19/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác lúc chiều tối, có nơi mưa to. Từ khoảng 20/9, mưa ở khu vực này khả năng giảm dần.

Trên biển, ngày và đêm 15/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 15/9/2025

TP Hà Nội sáng và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ sáng và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, ven biển gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc sáng và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.