Tin mới nhất tình hình nước lũ ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

10-10-2025 - 10:32 AM | Xã hội

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới.

Sáng 10/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động hàng trăm CBCS cùng phương tiện chuyên dụng phối hợp các lực lượng khác ứng phó, hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an toàn tại các khu vực ngập sâu trên địa bàn Thủ đô.

Về tình hình lũ dâng lên ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại diện cục CSGT cho biết, hiện tại Km29 nước ngập sâu 45 cm và đoạn đường dài khoảng 50m. Xe gầm cao, xe tải, xe khách vẫn di chuyển được. Xe sedan 4 chỗ không đi qua được. Đoạn ngập phía chiều từ Thái Nguyên về Hà Nội nước cao hơn chiều ngược lại.

Tại Quốc lộ 3 thuộc xã Trung Giã ngập các phương tiện không di chuyển được, đơn vị đã đặt cảnh báo và khuyến cáo trên các cơ quan thông tấn, báo chí để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, từ đêm 9/10, Đội 15 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử cán bộ phân luồng điều tiết.

Đại diện cục CSGT cũng cho biết với các xe 4 chỗ, sedan từ Thái Nguyên muốn về TP Hà nội thì đi qua cầu vượt Yên Bình, Thái nguyên.

Đến ngã 4 đèn đỏ (Phương Tre) rẽ phải đi ra cầu Xuân Cẩm xã ĐA Phúc để về Cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (nút giao Bắc phú xã Đa Phúc) và ra TT Sóc Sơn.

Tin mới nhất tình hình nước lũ ngập cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng từ khuya ngày 9/10 - Ảnh: Tiến Trạch

Hiện trạng cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội ngập sâu lúc 6h sáng nay - Clip: Hà Quảng Đại

Tình trạng lụt còn diễn ra 2-3 ngày tới

Rạng sáng nay, 10/10, cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh trong các ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23h ngày 9/10), trên mức báo động (BĐ)3 1,22m và xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Mực nước lúc 1h ngày 10/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,52m, trên BĐ3 1,22m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,70m, trên BĐ3 1,70m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,54m, trên BĐ3 1,24m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,01m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại xuống và ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các địa phương này.

Theo Trang Anh

