Tin mới nhất về cơn bão số 5: Tăng cấp rất mạnh, sẽ tiến thẳng vào những tỉnh nào?

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5, hiện bão có cường độ cấp 9, giật cấp 11 và di chuyển với tốc độ khoảng 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh, ngay từ đêm mai (24/8) đã gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Vị trí và đường đi của bão số 5 vào lúc 14h ngày 23/8 (Ảnh: nchmf)

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến khoảng 13 giờ ngày 25/8, bão nằm trên vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20km/h.

Đến 13 giờ ngày 26/8, bão trên trên đất liền khu vực Trung Lào với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Từ ngày 25/8 đến 26/8: Khu vực Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.