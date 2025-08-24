Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về cơn bão số 5: Vẫn mạnh cấp cuồng phong, sắp đổ bộ vào đất liền

24-08-2025 - 19:59 PM | Xã hội

Dự báo khoảng trưa và chiều mai (25/8), tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 16h ngày 24/8, tâm bão số 5 cách Nghệ An 470km, Hà Tĩnh 450km, Bắc Quảng Trị 390km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16. Đây là cấp bão rất mạnh, cấp bão cuồng phong.

Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 là một cơn bão rất mạnh, cường độ bão khi ảnh hưởng có thể tương đương với cơn bão số 3 Yagi năm 2024 và mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017.

Khi bão tiệm cận bờ cường độ có khả năng đạt cấp 13-14, đạt cấp 16, khu vực đất liền ven biển có gió mạnh cấp 12-13, thậm chí có thể có cấp 14, giật cấp 16. 

Dự báo khoảng trưa và chiều mai tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

Tin mới nhất về cơn bão số 5: Vẫn mạnh cấp cuồng phong, sắp đổ bộ vào đất liền- Ảnh 1.

Hình ảnh mắt bão lúc 16h chiều ngày 24/8 (Ảnh: nchmf).

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm nay (24/8), trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9.

Từ chiều nay đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Hà Nội mưa rất to trong 2 ngày tới

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng 25/8, khu vực Hà Nội sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Dự báo từ ngày 25 - 26/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duy Anh

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
cơn bão số 5

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão có thể mạnh lên cấp 14, sơ tán gấp hơn nửa triệu dân

Bão có thể mạnh lên cấp 14, sơ tán gấp hơn nửa triệu dân Nổi bật

Bắt Lê Văn Minh Hoàng, giải cứu bé gái 13 tuổi

Bắt Lê Văn Minh Hoàng, giải cứu bé gái 13 tuổi Nổi bật

Cựu trưởng phòng thanh tra tỉnh được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhờ ‘lá bùa’ vợ mua

Cựu trưởng phòng thanh tra tỉnh được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhờ ‘lá bùa’ vợ mua

19:32 , 24/08/2025
Thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng từ Campuchia

Thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng từ Campuchia

18:01 , 24/08/2025
Bão số 5 đã thành cuồng phong, hàng loạt tỉnh sắp mưa rất lớn

Bão số 5 đã thành cuồng phong, hàng loạt tỉnh sắp mưa rất lớn

16:35 , 24/08/2025
Bắt giữ Ngô Thị Huệ sinh năm 1990

Bắt giữ Ngô Thị Huệ sinh năm 1990

15:59 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên