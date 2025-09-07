Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về cơn bão số 7: Miền Bắc sẽ mưa rất to ở khu vực nào?

07-09-2025 - 07:29 AM | Xã hội

Theo dự báo, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 22h ngày 6/9, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Di chuyển Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

Tin mới nhất về cơn bão số 7: Miền Bắc sẽ mưa rất to ở khu vực nào?- Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão số 7 (Ảnh: nchmf).

Trao đổi với tờ Lao động, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là cơn bão "dị thường" từ điểm hình thành đến hướng di chuyển.

Cụ thể, bão số 7 hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới. Vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía bắc của Biển Đông, tuy nhiên điểm hình thành bão là khá cao, ở khu vực phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông và hướng di chuyển lại lệch nhiều lên phía bắc. Khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và đã bắt đầu lệch xuống phía nam và ảnh hưởng tới khu vực Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng tây, về phía nước ta. 

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng Nổi bật

Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà

Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà

07:27 , 07/09/2025
Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần

Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần

07:16 , 07/09/2025
Chuyển nhượng ‘đất vàng’ gây thất thoát 970 tỷ, cựu lãnh đạo Vinafood II và đại gia Đinh Trường Chinh hầu tòa

Chuyển nhượng ‘đất vàng’ gây thất thoát 970 tỷ, cựu lãnh đạo Vinafood II và đại gia Đinh Trường Chinh hầu tòa

06:46 , 07/09/2025
Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"

21:54 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên