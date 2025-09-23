Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về siêu bão sắp bộ vào nước ta: Miền Bắc mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp

23-09-2025 - 10:12 AM | Sống

Dự báo, từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 6 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Vào 16h ngày 23/9, tâm bão sẽ ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Đến 16h ngày 24/9, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía đông, mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17.

Hồi 16h ngày 25/9, tâm bão dự báo trên vùng biển Quảng Ninh – Ninh Bình, cường độ cấp 10–11, giật cấp 13.

Tin mới nhất về siêu bão sắp bộ vào nước ta: Miền Bắc mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 23/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong cuộc họp chiều tối qua, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin: “Trong 2 - 3 ngày tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc. Do chịu tác động của ma sát địa hình từ phía Trung Quốc, bão có khả năng suy yếu dần. Các cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cũng dự báo bão sẽ lệch về phía bắc.  Ngày 23/9, bão duy trì cấp 16–17. Khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ bắt đầu suy yếu, khi tiến vào phía bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục suy yếu thêm”.

Ông Khiêm cũng nhấn mạnh, cơn bão Ragasa được nhận định sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong 2 ngày 22 và 23/9, sau đó giảm dần. 

Tuy nhiên, các tỉnh ven biển cần đặc biệt lưu ý gió mạnh từ sáng 25 đến đêm 25/9 và các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão.

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Theo Nguyễn Hoài

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng”

Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng” Nổi bật

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm Nổi bật

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày

09:50 , 23/09/2025
Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

09:16 , 23/09/2025
Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

08:57 , 23/09/2025
4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

08:18 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên