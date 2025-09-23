Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Vào 6h sáng nay (23/9), tâm siêu bão Ragasa còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía đông với cường độ của siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17. Như vậy Ragasa đã vượt qua bão Yagi vào năm 2024 để trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông mấy chục năm qua.

Những mô hình dự báo mới nhất trong sáng nay cho thấy, bão Ragasa di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông với tốc độ trung bình từ 20-25km/h.

Trong hai ngày 23 và 24/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tiến về vùng biển ven bờ khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng tây tây nam, tiến vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào đêm 24/9, đi vào vịnh Bắc Bộ sáng 25/9.

Về cường độ, bão vẫn duy trì sức mạnh siêu bão trong ngày và đêm nay (23/9). Đến 4h sáng 24/9, khi đang trên trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía đông, Ragasa vẫn là một siêu bão với sức mạnh với cấp 16-17, giật trên cấp 17, tương đương với cấp bão mạnh nhất của Yagi năm ngoái.

Dự báo mới nhất về đường đi của siêu bão Ragasa.

Tuy nhiên, từ ngày 24/9, bão bắt đầu suy yếu dần do hoàn lưu phía bắc của bão bắt đầu ma sát với đất liền Trung Quốc.

Dự báo đến 4h sáng ngày 25/9, sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu, bắt đầu vào vịnh Bắc Bộ, bão duy trì cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong ngày và đêm 25/9, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, do tương tác với khối không khí lạnh khô nên bão suy yếu nhanh.

Dự báo khoảng trưa chiều ngày 25/9, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh – Thanh Hoá với cường độ có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 4h sáng 26/9, tâm bão trên khu vực Phú Thọ - Sơn La, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới với cường độ khoảng cấp 6, giật cấp 8. Sau đó bão tiếp tục di chuyển sang Lào, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Tác động đất liền nước ta rất sớm

Do vùng mây rộng và tốc độ di chuyển rất nhanh, bão Ragasa ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ rất sớm.

Từ gần sáng ngày 25/9, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị cũng như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan của Philippines tan hoang sau khi bão Ragasa quét qua. Ảnh: AFP.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, do hoàn lưu của bão rất rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, như từng xảy ra với Yagi và bão Wipha, gây thiệt hại nặng nề.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên biển, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.