Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông

16-09-2025 - 07:56 AM | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới vùng áp thấp trên Biển Đông mạnh lên áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 16-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.

Tin mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông- Ảnh 1.

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp gây gió mạnh ở khu vực giữa Biển Đông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Một trong những cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề là bão số 5 (Kajiki) đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh hồi cuối tháng 8 vừa qua, gây hậu quả nghiêm trọng: 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương; hơn 38.600 ngôi nhà bị tốc mái, 510 nhà bị sập, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 2.900 tỉ đồng.


Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành'

CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ 'mẹ kế bạo hành' Nổi bật

Truy nã hotgirl Ly Meo

Truy nã hotgirl Ly Meo Nổi bật

Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

07:47 , 16/09/2025
Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

07:38 , 16/09/2025
Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

07:10 , 16/09/2025
Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ

06:35 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên