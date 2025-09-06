Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin mới vụ 'chặt chém' 21 triệu đồng di chuyển bệnh nhân

06-09-2025 - 11:45 AM | Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (Bắc Ninh) đã quyết định sa thải 2 lao động và cảnh cáo 1 viên chức liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển bệnh nhân 200km.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 sa thải lái xe Vũ Văn Giáp , nhân viên lái xe hợp đồng lao động thuộc Phòng hành chính quản trị do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng , nhân viên hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cảnh cáo điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu, viên chức Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín đơn vị.

Tin mới vụ 'chặt chém' 21 triệu đồng di chuyển bệnh nhân- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, tạm đình chỉ các cá nhân có liên quan. Sau đó, lái xe Giáp đã trả lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng Nổi bật

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc 2 người liên quan Nổi bật

Xe Việt lần đầu đạt chuẩn VPAM VR7, thách thức 440 viên đạn và mìn nổ

Xe Việt lần đầu đạt chuẩn VPAM VR7, thách thức 440 viên đạn và mìn nổ

11:27 , 06/09/2025
Hóa đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau vì... ngẫu nhiên

Hóa đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau vì... ngẫu nhiên

11:23 , 06/09/2025
Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"

Nhiều vi phạm tại dự án Melinh Plaza, loạt cán bộ ở Thanh Hóa "rút kinh nghiệm"

08:43 , 06/09/2025
Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

08:38 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên