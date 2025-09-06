Tin mới vụ 'chặt chém' 21 triệu đồng di chuyển bệnh nhân

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 sa thải lái xe Vũ Văn Giáp , nhân viên lái xe hợp đồng lao động thuộc Phòng hành chính quản trị do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng , nhân viên hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cảnh cáo điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu, viên chức Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, tạm đình chỉ các cá nhân có liên quan. Sau đó, lái xe Giáp đã trả lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.