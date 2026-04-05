Tin rất vui: Một hoạt động kéo dài 9 ngày đúng dịp nghỉ Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5, mở cửa cho toàn dân

Khi chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhu cầu tìm kiếm các hoạt động vui chơi, lễ hội và điểm đến phù hợp cũng bắt đầu tăng lên. Với nhiều gia đình, đây là quãng thời gian hiếm hoi trong năm đủ dài để lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn ngày, vừa nghỉ ngơi vừa trải nghiệm không khí sôi động của mùa du lịch hè.

Trong số những cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch phía Bắc, Hạ Long luôn là lựa chọn dễ được nhắc tới. Năm nay, thành phố biển này được dự báo sẽ còn hút khách hơn nữa khi chuẩn bị bước vào chuỗi hoạt động kéo dài tới 9 ngày, trong đó có chương trình khinh khí cầu từng gây chú ý vì mở cửa cho người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026 sẽ diễn ra từ 25/4 đến 3/5/2026, quy tụ 14 sự kiện lớn nhỏ. Trong chuỗi hoạt động này, Hạ Long có một điểm nhấn được nhiều người quan tâm là biểu diễn, trải nghiệm khinh khí cầu “Bay lên cùng kỳ quan”, tổ chức tại Quảng trường 30/10 và khu du lịch Bãi Cháy.

Trùng đúng mùa nghỉ dài ngày, Hạ Long có thêm cơ hội hút khách

Khi nhắc tới khinh khí cầu, nhiều người dễ hình dung tới cảnh bay cao ngắm toàn cảnh vịnh. Tuy nhiên, nếu bám theo cách công bố của nguồn chính thống, nên hiểu đúng đây là hoạt động biểu diễn và trải nghiệm khinh khí cầu, chứ chưa nên khẳng định chắc chắn rằng du khách sẽ được bay tự do. Chương trình khinh khí cầu được đưa vào như một điểm nhấn trong tuần chào hè, song các chi tiết cụ thể về hình thức tham gia, khung giờ hay cơ chế nhận vé của đợt 2026 hiện vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Sức hút của chuỗi hoạt động này nằm trước hết ở yếu tố thời điểm. Năm 2026, lịch nghỉ lễ cho thấy người lao động có kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vào cuối tháng 4, sau đó nối tiếp là kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài sang đầu tháng 5. Việc Quảng Ninh tổ chức tuần chào hè từ ngày 25/4 đến 3/5 khiến Hạ Long gần như bước vào không khí lễ hội xuyên suốt quãng thời gian mà nhu cầu đi chơi, nghỉ ngơi và dịch chuyển tăng cao nhất.

Theo Báo Quảng Ninh, tuần chào hè năm nay không chỉ có một hoạt động đơn lẻ mà là cả một chuỗi sự kiện nối tiếp nhau, trong đó nổi bật có Carnaval Hạ Long 2026 và hoạt động khinh khí cầu. Việc các chương trình được dàn trải trong 9 ngày giúp Hạ Long có thêm lợi thế trong việc giữ chân du khách, thay vì chỉ tập trung đông người trong một đêm cao điểm.

Từ góc độ du lịch, đây là kiểu tổ chức dễ tạo tâm lý “đi là có cái để xem, để tham gia”, nhất là với nhóm khách gia đình và khách trẻ đi nghỉ ngắn ngày. Nhận định này là suy luận từ cách phân bổ sự kiện mà báo chí địa phương đã công bố.

Hoạt động mở cửa cho toàn dân

Theo Báo Quảng Ninh, vào dịp lễ 2/9 năm 2024, Hạ Long lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu với các hoạt động như bay treo khinh khí cầu, tham quan bên trong khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu và khí cầu trang trí mặt đất. Báo này cho biết thành phố từng phát hành vé vào cửa và mở cửa công khai cho khách tham gia trải nghiệm.

Vì vậy có thể nói, ở hoạt động năm nay, hoàn toàn có khả năng người tham gia có thể sẽ tiếp tục có vé, thẻ tham gia, tham quan lễ hội. Tuy nhiên, du khách có kế hoạch tới sự kiện vẫn cần theo dõi và tìm hiểu kỹ thông tin được ban tổ chức hoặc chính quyền địa phương thông báo chính thức.