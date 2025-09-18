Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online

18-09-2025 - 11:15 AM | Sống

Tin lời mời làm việc online, người phụ nữ ở Gia Lai chuyển tiền 46 lần, tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.

Sáng 18-9, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R (36 tuổi, trú ở địa phương) về việc bị lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Tin việc nhẹ lương cao, người phụ nữ mất 1,4 tỉ đồng vì lừa đảo online- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo trình bày của bà R., ngày 12-3, bà nhận được lời mời tham gia làm cộng tác viên online tại nhà, với nhiệm vụ đặt hàng, thanh toán nhằm tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên Lazada. Các đối tượng cam kết bà sẽ được hoàn vốn và trả hoa hồng hằng ngày.

Tin tưởng lời hứa "công việc nhẹ nhàng, có thu nhập cao", bà R. làm theo hướng dẫn của nhóm đối tượng. Qua nhiều tháng liên tiếp, bà đã 46 lần chuyển tiền, tổng cộng 1,4 tỉ đồng, vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo yêu cầu của nhóm người này.

Khi bà R. đề nghị rút tiền gốc và hoa hồng thì không được giải quyết. Nghi bị lừa, bà đã đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Theo Đức Anh

Người lao động

