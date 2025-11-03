Tin vui: 1.600 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông GVR trong tháng 12

Ngày 14/11 tới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (mã: GVR) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền. Tỉ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu (tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR sẽ chi 1.600 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Cơ cấu cổ đông của Tập đoàn ghi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nắm giữ 96,77% vốn, dự kiến nhận về hơn 1.548 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 12/12/2025.

Sang năm 2025, Tập đoàn dự kiến tiếp tục chia cổ tức ở mức 4%/vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, doanh thu thuần của GVR đạt 9.294 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.619 tỷ đồng tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.187 tỷ đồng.

Tập đoàn cho biết, lợi nhuận quý 3/2025 tăng chủ yếu là do giá bán mủ cao su cao hơn so cùng kỳ năm trước làm lợi nhuận sản xuất kinh doanh mủ cao su tăng lên.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.433 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 5.217 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch năm.

Ngày 5/11 tới, Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng hình thức trực tuyến. Tại đại hội, Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2025.

Đồng thời, Tập đoàn trình cổ đông thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên thị trường, chốt phiên 3/11, thị giá GVR đạt 28.350 đồng/cp.



