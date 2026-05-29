Tin vui cho ai đi Vietnam Airlines: Đã có đường bay thẳng đến thiên đường biển đỉnh nhất Thái Lan

Ngày 28/5/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietnam Airlines chính thức công bố khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket, đồng thời ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực du lịch và hàng không.

Theo kế hoạch, từ ngày 2/7/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Với đường bay mới này, tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được nâng lên 67 chuyến mỗi tuần.

Việc mở đường bay thẳng tới Phuket được xem là cú hích đáng chú ý cho mùa du lịch hè 2026. Thay vì phải quá cảnh qua Bangkok như trước đây, du khách Việt giờ có thể bay thẳng tới hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng bậc nhất Thái Lan chỉ trong vài giờ. Điều này giúp các gia đình, cặp đôi hay nhóm bạn thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ biển mùa hè.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng tăng giữa hai nước, đường bay mới còn mở rộng khả năng kết nối cho hành khách thông qua trung tâm trung chuyển Thành phố Hồ Chí Minh tới mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tại Đông Bắc Á, châu Âu và châu Úc.

Việc đưa Phuket, một trong những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Đông Nam Á vào mạng bay quốc tế tiếp tục cho thấy chiến lược mở rộng hiện diện của Vietnam Airlines tại thị trường Thái Lan, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực ASEAN.

Thái Lan hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Vietnam Airlines tại Đông Nam Á. Tính từ năm 1991 đến tháng 4/2026, hãng đã thực hiện gần 100.000 chuyến bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Bangkok. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thị trường Thái Lan trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối khu vực của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Chơi gì ở Phuket?

Được mệnh danh là “viên ngọc của biển Andaman”, Phuket từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế nhờ những bãi biển xanh trong, thiên nhiên nhiệt đới và không khí nghỉ dưỡng sôi động. Không chỉ là hòn đảo lớn nhất Thái Lan với diện tích gần 600 km2, Phuket còn sở hữu lịch sử lâu đời, từng là trung tâm khai thác thiếc và cao su trước khi trở thành thủ phủ du lịch biển nổi tiếng của xứ Chùa Vàng.

Nằm ở phía Nam Thái Lan, Phuket hấp dẫn du khách với hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng gồm những hòn đảo nhỏ, hang động kỳ bí, núi đá vôi hùng vĩ và hàng loạt bãi biển nổi tiếng. Nếu đã quá quen thuộc với Bangkok hay Pattaya, Phuket mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác: thư thái hơn, nhiệt đới hơn nhưng vẫn không thiếu sự sôi động đặc trưng của du lịch Thái Lan.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, Phuket có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Phuket là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết nắng đẹp, biển êm và thuận lợi cho các hoạt động tắm biển, tham quan đảo hay khám phá hang động. Tuy nhiên, vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 7, Phuket cũng trở nên đặc biệt quyến rũ với biển xanh, cát trắng cùng nhiều hoạt động vui chơi sôi động.

Một trong những điểm đến nổi bật nhất tại Phuket là Patong Beach - bãi biển nổi tiếng nằm ở phía Tây hòn đảo. Nơi đây thu hút du khách bởi bờ cát trắng trải dài, làn nước xanh ngọc cùng nhịp sống náo nhiệt về đêm. Patong Beach tập trung hàng loạt nhà hàng, quán bar, khu ẩm thực đường phố và nhiều hoạt động giải trí như dù lượn, mô tô nước, massage ven biển hay các tour khám phá biển đảo.

Bên cạnh du lịch biển, Phuket còn hấp dẫn bởi những công trình văn hóa - tâm linh đặc sắc. Chùa Wat Chalong, nằm trên đồi Nakkerd cách trung tâm Phuket khoảng 8 km, là ngôi chùa Phật giáo linh thiêng và nổi tiếng nhất trên đảo. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc truyền thống Thái Lan, những mái chùa uốn cong đặc trưng cùng các bức tranh tường rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn nổi bật nhất là Đại Bảo Điện - nơi đặt tượng Phật ngọc cao 12 mét được người dân địa phương đặc biệt tôn kính.

Một điểm đến khác không thể bỏ qua là vịnh Phang Nga, kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng với hàng trăm núi đá vôi sừng sững giữa làn nước xanh ngọc. Du khách có thể chèo kayak xuyên qua các hang động, khám phá hệ sinh thái biển đa dạng hoặc tham gia các tour lặn biển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của vùng vịnh này.

Trong khi đó, Koh Phi Phi lại là thiên đường dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo. Nơi đây nổi tiếng với nước biển trong vắt, bãi cát trắng mịn và khung cảnh núi đá bao quanh hùng vĩ. Ngoài các hoạt động như lặn biển, leo núi hay ngắm hoàng hôn, du khách còn có cơ hội thưởng thức hải sản tươi ngon và trải nghiệm đời sống địa phương đặc trưng của miền biển Thái Lan.

Nếu muốn khám phá không khí mua sắm bản địa, du khách có thể ghé chợ cuối tuần Phuket tại khu vực Phuket Town. Khu chợ ngoài trời này bày bán đủ loại mặt hàng từ quần áo, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ cho tới ẩm thực đường phố đặc sắc. Chợ hoạt động vào thứ Bảy và Chủ nhật, kéo dài từ sáng đến tận khuya, trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả du khách lẫn người dân địa phương.

Với đường bay thẳng mới, Phuket sẽ trở thành lựa chọn thuận tiện hơn bao giờ hết đối với du khách Việt trong mùa hè này. Không còn những chặng transit kéo dài, hành trình tới hòn đảo nổi tiếng với biển xanh, cát trắng và hàng loạt trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn giờ đã trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Đây không chỉ là bước mở rộng mạng bay của Vietnam Airlines mà còn phản ánh xu hướng du lịch ngày càng sôi động giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn hậu phục hồi du lịch quốc tế.