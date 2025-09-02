Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho hàng triệu người Việt Nam: “MIT của Trung Quốc” có thể hỗ trợ 1 ngành mang lại 130 tỷ USD

02-09-2025 - 09:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc được trường ĐH mệnh danh là “MIT của Trung Quốc” hỗ trợ có thể giúp Việt Nam phát triển ngành giúp mang lại nhiều tỷ USD cho nền kinh tế.

Đó là ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Chiều qua (31/8), tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc hội kiến này, một trong những nội dung đáng chú ý đưuọc lãnh đạo hai bên đề cập tới là lĩnh vực AI.

Theo đó, gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc chỉ đạo Đại học Thanh Hoa triển khai các suất học bổng đào tạo tiến sĩ ngành AI cho Việt Nam, đồng thời dành cho Việt Nam chương trình đào tạo nhân lực quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt, như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh tầm thấp... Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, "Hành trình đỏ" cho thanh niên hai nước, đàm phán miễn thị thực và tăng cường các chuyến bay thương mại giữa các địa phương.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.

Tin vui cho hàng triệu người Việt Nam: “MIT của Trung Quốc” có thể hỗ trợ 1 ngành mang lại 130 tỷ USD- Ảnh 1.

Thanh Hoa là trường ĐH đào tạo nhân tài hàng đầu ở Trung Quốc. Ảnh: Tsinghua University

Thanh Hoa là ngôi trường danh tiếng bậc nhất, được mệnh danh là "Harvard châu Á" hay "MIT của Trung Quốc". ĐH Thanh Hoa được thành lập năm 1911 tại Bắc Kinh, ban đầu có tên là Cao đẳng Hoàng gia Thanh Hoa (Tsing Hua Imperial College).

Kể từ năm 2022 đến nay, ĐH Thanh Hoa đều lọt top 20 trên các bảng xếp hạng đại học thế giới.

Đầu năm 2025, theo xếp hạng của Times Higher Education, ĐH Thanh Hoa được đánh giá là tốt nhất Trung Quốc và thứ 12 thế giới. Ngôi trường này đặc biệt nổi tiếng vì chất lượng đào tạo ở các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính và kinh doanh.

AI có thể đóng góp tới 130 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam

Tin vui cho hàng triệu người Việt Nam: “MIT của Trung Quốc” có thể hỗ trợ 1 ngành mang lại 130 tỷ USD- Ảnh 2.

AI có thể đóng góp nhiều tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam. Ảnh minh họa

Theo báo cáo Nền kinh tế AI của Việt Nam, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) công bố sáng 12/6, đến năm 2040, AI sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, khi đóng góp từ 120 tỷ đến 130 tỷ USD. Kết quả này có được là nhờ cải thiện năng suất và giúp tiết kiệm chi phí.

Cụ thể , từ 45 - 55 tỷ USD được tạo ra thông qua nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ có ứng dụng AI và từ 60 - 75 tỷ USD là chi phí có thể tiết kiệm được do tăng năng suất thông qua tự động hóa, phân tích dự báo và cải thiện hiệu suất nhờ sử dụng công nghệ AI.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt trong tiến trình phát triển AI. Chính vì vậy, Việt Nam cần có những hành động quyết liệt để đạt được con số 130 tỷ USD. Thứ nhất, cần triển khai ưu tiên theo lĩnh vực có các use case AI có tác động cao trong khu vực công và tư nhân, được hỗ trợ bởi các kênh truyền thông hiệu quả cùng mô hình hợp tác công - tư tạo điều kiện thuận lợi.

Thứ hai, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp AI bền vững thông qua những chương trình tăng tốc khởi nghiệp có cấu trúc rõ ràng và quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia về AI.

Thứ ba, Việt Nam cần thiết lập cơ chế nghiên cứu hợp tác bền vững, đi đôi với chương trình đào tạo AI được hiện đại hóa và các chương trình chuyên sâu để nâng cao năng lực AI cho nhân tài trong lĩnh vực này, đồng thời hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Việt Nam sẽ trở thành đầu tàu kinh tế tại khu vực Đông Nam Á: "Có công mài sắt, có ngày nên kim"

