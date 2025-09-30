Tin vui cho hơn 2,5 triệu tài xế ô tô khắp cả nước

Theo đó, văn bản cho biết, ngay sau khi Nghị định số 119/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản triển khai tới các bộ, ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ tiền sử dụng đường bộ, các Chủ đầu tư/DNDA BOT và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai.

Trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện về lộ trình và cách thức chuyển đổi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt diễn ra thuận lợi.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối thanh toán

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy, có khoảng 900 nghìn tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng; …

Lùi thời hạn kết nối tài khoản giao thông đến 31/12/2025

Để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, đặc biệt để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí và gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của các cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12/2025, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để kết nối với tài khoản giao thông.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo thuận lợi cho chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan, đơn vị và chủ phương tiện để việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành công theo đúng lộ trình", Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Cục ĐBVN đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html .

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vu Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/ .

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).