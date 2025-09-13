Tin vui cho người dân Cần Thơ và An Giang

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51km, rộng 17m, gồm 4 làn xe, được thiết kế với vận tốc 80km/h. Dự án được khởi công từ năm 2016, thông xe vào đầu năm 2021, với tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đi qua địa phận TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Sau thời gian triển khai thi công nâng cấp, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hiện đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 750 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Quy mô dự án gồm nâng cấp tuyến hiện hữu và không giải phóng mặt bằng thêm.

Công trình được triển khai từ tháng 6/2024 với mục tiêu nâng cao khả năng lưu thông, đáp ứng nhu cầu vận tải và từng bước chuyển đổi thành đường cao tốc trong tương lai.

Toàn bộ mặt đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được thảm nhựa, bằng phẳng, thông thoáng

Theo chủ đầu tư, dự án sử dụng giải pháp cào bóc tái chế móng đường và thảm tăng cường mặt đường 2 lớp bằng bê tông nhựa, kết hợp gia cường 48 cống và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Tính đến đầu tháng 9/2025, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã hoàn thiện 97% khối lượng. Cụ thể, tuyến đường đã được hoàn thành toàn bộ các hạng mục cào bóc tái chế, sửa chữa nâng cấp 48 cống.

Công tác thảm nhựa trên toàn tuyến hơn 51km đã cơ bản hoàn thiện. Hiện các nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng của dự án trong tháng này.

Dự án nâng cấp đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sau khi hoàn thành giúp nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến trục dọc phía Tây hướng tới mục tiêu nâng cấp tuyến này trở thành đường cao tốc, đồng bộ và hoàn thiện hệ thống giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian đi từ Cần Thơ đến Rạch Giá, từ 90 phút xuống còn 50 phút, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch và các ngành kinh tế của TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.