Tin vui cho người dân Hàm Kiệm (Lâm Đồng): Chuẩn bị có hàng ngàn căn nhà ở xã hội khởi động ra thị trường

Ngày 19/8, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân đã tổ chức lễ khởi động Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II. Phú Đông Group là đơn vị thi công và phát triển dự án.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở cho người lao động.

Dự án khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II có quy mô 31,2 ha – là một phần trong tổng thể quy hoạch Khu công nghiệp đô thị Hàm Kiệm II, gồm 32 khối chung cư với 5.552 căn hộ dành cho công nhân và 72 căn nhà ở dành cho chuyên gia.

Trong đó, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng lô B2, diện tích hơn 4.3000m2, cung cấp 280 căn hộ cho công nhân và chuyên gia. Hiện nay, chủ đầu tư tiếp tục khởi động các lô chung cư B1, B3 và B4.

Dự án khu nhà ở công nhân KCN Hàm Kiệm II được bao quanh bởi hơn 16ha hành lang cây xanh cùng hệ thống hạ tầng xã hội được đầu tư với 3 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, phòng khám đa khoa, nhà văn hóa, sân thể thao ngoài trời, nhà thi đấu đa năng, công viên, chợ và nhiều công trình tiện ích khác. Toàn dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, kì vọng mang lại diện mạo mới cho khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Bình Tân cho biết, việc khởi động các lô chung cư B1, B3 và B4 thuộc Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết các nhu cầu thiết yếu, nhất là nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp khác trên địa bàn phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Đây sẽ là dự án nhà ở xã hội kiểu mẫu, không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở, mà còn chú trọng hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để hình thành một cộng đồng dân cư ổn định, gắn bó lâu dài.

Về đơn vị thi công và phát triển dự án, Phú Đông Group có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản nhà ở thương mại. Doanh nghiệp này đã phát triển thành công nhiều dự án nhà ở cho người trẻ tại Dĩ An (Tp.HCM).

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, với sự nỗ lực của công ty, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, địa phương, dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành hỗ trợ tối đa về thủ tục pháp lý, phối hợp chặt chẽ để dự án triển khai đúng tiến độ.