Tin vui cho người dùng iCloud trả phí: iOS 27 mở thêm loạt đặc quyền AI

Từ ngày 18/7, giá iCloud+ tại Việt Nam đã tăng khoảng 20-31% tùy dung lượng. Gói 2TB tăng từ 249.000 lên 299.000 đồng mỗi tháng, trong khi gói 6TB và 12TB lần lượt có giá 899.000 đồng và 1,799 triệu đồng.

Gói thấp nhất 50GB cũng tăng từ 19.000 lên 25.000 đồng, tương đương gần 32%, đây là lần đầu Apple điều chỉnh giá iCloud+ tại Việt Nam kể từ tháng 6/2023.

Apple không nói các tính năng trên iOS 27 nhằm bù đắp đợt tăng giá. Tuy nhiên, nhóm khách hàng trả thêm tiền cho các gói dung lượng cao ít nhất cũng sắp nhận được nhiều giá trị hơn ngoài không gian lưu trữ.

Apple xác nhận ứng dụng Home trên iOS 27 sẽ có khả năng kết hợp những thông báo hoạt động liên quan, mô tả nội dung video HomeKit Secure Video trước khi người dùng xem và tìm kiếm đoạn ghi hình bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nhờ đó, người dùng không phải mở từng clip để kiểm tra mà có thể đọc phần mô tả do AI tạo hoặc nhập nội dung cần tìm. Hệ thống cũng chủ động đưa ra những đoạn ghi hình đáng chú ý, giúp phát hiện nhanh sự kiện quan trọng hoặc hoạt động bất thường quanh nhà.

Để sử dụng, chủ ngôi nhà cần có iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, bật tính năng này trong ứng dụng Home và sử dụng thiết bị trung tâm như HomePod, HomePod mini hoặc Apple TV 4K. Camera cũng phải tương thích với HomeKit Secure Video.

MacRumors, Macworld và Tom’s Guide đều ghi nhận trên các bản thử nghiệm rằng nhóm tính năng AI dành cho camera yêu cầu gói từ 2TB.

Ghi chú cập nhật HomeKit trên iOS 27 beta cho biết tính năng mô tả và tìm kiếm video bằng Apple Intelligence yêu cầu gói iCloud+ từ 2TB; dữ liệu được xử lý trên thiết bị và qua Private Cloud Compute.

Tóm lại, người dùng iCloud+ từ 2TB sẽ được mở khóa khả năng tạo mô tả cho video HomeKit Secure Video, tìm kiếm clip bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự động hiển thị những đoạn ghi hình đáng chú ý. Một số gói iCloud+ còn được tăng hạn mức sử dụng các tính năng Apple Intelligence chạy trên máy chủ, chẳng hạn tạo ảnh bằng Image Playground.

Dung lượng càng cao, giới hạn AI càng rộng

Theo MacRumors, bản beta dành cho nhà phát triển thứ năm của iOS 27 đã hiển thị số camera đủ điều kiện nhận nội dung tóm tắt bằng AI. Nhà sáng tạo nội dung công nghệ Stephen Robles cho biết tài khoản của ông có tổng cộng 8TB dung lượng, gồm gói 6TB và thêm 2TB từ Apple One, qua đó có thể bật tính năng cho tối đa 15 camera.

Ảnh chụp giao diện do Robles chia sẻ cho thấy gói iCloud+ 12TB có thể hỗ trợ số camera lớn hơn. Apple chưa công bố bảng giới hạn chính thức, vì vậy những con số xuất hiện trong bản beta vẫn có thể thay đổi.

Giới hạn xử lý bằng AI cũng khác với số camera có thể thêm vào HomeKit Secure Video. Theo tài liệu hỗ trợ hiện tại của Apple, gói từ 2TB cho phép thêm không giới hạn camera, nhưng không đồng nghĩa tất cả đều được mô hình AI xử lý cùng lúc.

Giao diện iOS 27 beta cho thấy một tài khoản iCloud+ được tạo nội dung tóm tắt cho tối đa 15 camera, trong khi gói 12TB được đề xuất nếu người dùng muốn mở rộng quyền truy cập Apple Intelligence. Ảnh: Stephen Robles.

Quyền lợi mới không chỉ giới hạn trong ứng dụng Home. Apple cho biết một số tính năng Apple Intelligence, bao gồm tạo hình ảnh, sẽ có hạn mức hàng ngày vì phải dựa vào các mô hình mạnh chạy trên máy chủ.

Người đăng ký iCloud+ sẽ được tăng quyền truy cập, trong đó có khả năng tạo ảnh trên phiên bản Image Playground được thiết kế lại. Apple chưa công bố hạn mức cụ thể cho từng gói dung lượng.

Apple giải thích việc phân tầng không hoàn toàn tùy tiện, bởi những tính năng này phải dựa vào các mô hình mạnh chạy trên máy chủ, đồng nghĩa tiêu tốn nhiều tài nguyên và chi phí vận hành hơn. Nói cách khác, hãng đang dùng gói thuê bao để bù cho phần xử lý đám mây, dù điều đó vẫn khiến các khả năng AI nâng cao trở thành đặc quyền của khách hàng trả phí.

Với người vốn đã đăng ký từ 2TB để lưu ảnh, video hoặc quản lý nhiều camera, đây là bổ sung đáng chú ý sau đợt tăng giá. Người dùng các gói thấp hơn sẽ phải nâng cấp nếu muốn tiếp cận đầy đủ những khả năng AI mới.

iOS 27 hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến phát hành chính thức vào tháng 9. Giới hạn camera, hạn mức AI và điều kiện áp dụng có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi phiên bản hoàn chỉnh đến tay người dùng.