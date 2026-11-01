Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast mới

Từ ngày 31/10 đến 29/11/2026, VinFast triển khai chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện - Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Khách hàng đến tham gia có thể tìm hiểu, trải nghiệm và lái thử các mẫu xe máy điện, đồng thời được tư vấn chương trình ưu đãi “Vì tương lai xanh 2” với mức hỗ trợ lên đến 6 triệu đồng, theo thông tin từ Báo Tiền Phong và VTC News.

Chương trình “Vì tương lai xanh 2” được áp dụng từ ngày 19/9 đến 19/12/2026, dành cho khách hàng mua xe máy điện VinFast. Mức hỗ trợ dao động từ 1,5 đến 6 triệu đồng, tùy theo mẫu xe và lựa chọn thuê pin hoặc mua xe kèm pin.

Cụ thể, Viper và Kinet được hỗ trợ 6 triệu đồng nếu thuê pin, hoặc 4,5 triệu đồng khi mua xe kèm pin. Với Kyo, mức hỗ trợ tương ứng là 5 triệu đồng và 3,5 triệu đồng. Khách hàng mua Feliz II nhận hỗ trợ 4 triệu đồng theo phương án thuê pin hoặc 3 triệu đồng khi mua kèm pin.

Đối với Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng. Trong khi đó, Flazz Max và Evo Lite được hỗ trợ 2 triệu đồng nếu thuê pin, hoặc 1,5 triệu đồng khi mua xe kèm pin. Riêng mẫu Amio S2 có mức hỗ trợ 2 triệu đồng.

Đợt đầu tổ chức tại 16 trung tâm thương mại

Trong hai ngày 31/10 và 1/11, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại 16 trung tâm thương mại, gồm Vincom Mega Mall Times City, Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Plaza Việt Trì, Vincom Plaza Hạ Long, Vincom Plaza Yên Bái, Vincom Plaza Lý Thái Tổ, Vincom Plaza Hà Nam, Vincom Plaza Vinh, Vincom Plaza Đông Hà, Vincom Plaza Hà Tĩnh, Vincom Plaza Huế, Vincom Plaza Lê Thánh Tôn, Vincom Plaza Thái Bình, Vincom Plaza Quảng Ngãi, Vincom Plaza Thanh Hóa và Vincom Plaza Imperia Hải Phòng.

Tại các điểm tổ chức, khách hàng có thể trực tiếp quan sát thiết kế, trải nghiệm tư thế ngồi, tìm hiểu tiện ích và đăng ký lái thử những mẫu xe được trưng bày. Hoạt động này cũng tạo điều kiện để người đang sử dụng xe xăng có cơ hội làm quen với cách vận hành của xe máy điện trước khi cân nhắc chuyển đổi.

Bên cạnh trải nghiệm thực tế, khách tham dự có thể trao đổi với nhân viên tư vấn về lựa chọn pin, cách sử dụng, chi phí mua xe cũng như điều kiện áp dụng ưu đãi. Người tham gia check-in và lái thử còn có cơ hội nhận quà tại sự kiện.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ không giống nhau giữa các mẫu xe và phương án thuê pin, mua kèm pin. Vì vậy, khách hàng nên tìm hiểu kỹ điều kiện áp dụng và số tiền được hỗ trợ đối với phiên bản dự định lựa chọn trước khi quyết định mua.

Chuỗi sự kiện tại Vincom kéo dài đến ngày 29/11/2026, trong khi chương trình “Vì tương lai xanh 2” kết thúc vào ngày 19/12/2026. Khách hàng có thể chủ động sắp xếp thời gian tham gia lái thử trong tháng 11, đồng thời tìm hiểu các chính sách ưu đãi còn hiệu lực để lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Tham khảo từ Tiền Phong, VTC News.