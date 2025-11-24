Tin vui đến từ cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

Ngày 24-11, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT - phường Tân Phước, TP HCM) đạt cột mốc quan trọng khi chính thức vượt mức sản lượng 2 triệu TEU thông qua cảng trong năm 2025.

Container đánh dấu mốc này mang số hiệu ABC68, được xếp lên tàu ONE GRUS thuộc tuyến dịch vụ EC3 đi Mỹ. Đây là lần thứ ba TCIT chinh phục mốc 2 triệu TEU sau các năm 2020 và 2021, đồng thời là năm đạt cột mốc sớm nhất.

TCIT chào mừng TEU thứ 2 triệu thông qua cảng trong năm 2025

VIDEO: Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép vượt mốc 2 triệu TEU lần thứ ba

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế và vận tải biển toàn cầu 2025 tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí vận hành leo thang và yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng khắt khe.

Những yếu tố này khiến hoạt động logistics và xuất nhập khẩu đòi hỏi mức độ tối ưu hóa cao hơn. Tại Việt Nam, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải vẫn giữ vai trò cửa ngõ chiến lược của hàng hóa đi châu Âu, châu Mỹ, đồng thời đối diện áp lực quá tải cục bộ khi sản lượng toàn vùng tăng mạnh.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các thủy thủ tàu ONE GRUS đã mang TEU thứ 2 triệu đến với cảng

Theo TCIT, dù thị trường nhiều biến động, sản lượng năm nay đạt mốc 2 triệu TEU sớm hơn 22 ngày so với năm 2020. Hiện cảng khai thác 12 tuyến dịch vụ quốc tế, tiếp nhận tàu mẹ trọng tải đến gần 174.000 DWT và kết nối với các cảng, khu công nghiệp thông qua hệ thống feeder, sà lan và vận tải bộ.

Với đà tăng trưởng hiện tại, sản lượng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu TEU.