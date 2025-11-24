Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui đến từ cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép

24-11-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Container số ABC68 được xếp lên tàu ONE GRUS sáng 24-11 đã giúp TCIT lần thứ ba vượt mốc 2 triệu TEU, cũng là năm đạt cột mốc sớm nhất

Ngày 24-11, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT - phường Tân Phước, TP HCM) đạt cột mốc quan trọng khi chính thức vượt mức sản lượng 2 triệu TEU thông qua cảng trong năm 2025.

Container đánh dấu mốc này mang số hiệu ABC68, được xếp lên tàu ONE GRUS thuộc tuyến dịch vụ EC3 đi Mỹ. Đây là lần thứ ba TCIT chinh phục mốc 2 triệu TEU sau các năm 2020 và 2021, đồng thời là năm đạt cột mốc sớm nhất.

Tin vui đến từ cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép- Ảnh 1.

TCIT chào mừng TEU thứ 2 triệu thông qua cảng trong năm 2025

VIDEO: Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép vượt mốc 2 triệu TEU lần thứ ba

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kinh tế và vận tải biển toàn cầu 2025 tiếp tục chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chi phí vận hành leo thang và yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng khắt khe.

Những yếu tố này khiến hoạt động logistics và xuất nhập khẩu đòi hỏi mức độ tối ưu hóa cao hơn. Tại Việt Nam, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải vẫn giữ vai trò cửa ngõ chiến lược của hàng hóa đi châu Âu, châu Mỹ, đồng thời đối diện áp lực quá tải cục bộ khi sản lượng toàn vùng tăng mạnh.

Tin vui đến từ cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép- Ảnh 2.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các thủy thủ tàu ONE GRUS đã mang TEU thứ 2 triệu đến với cảng

Theo TCIT, dù thị trường nhiều biến động, sản lượng năm nay đạt mốc 2 triệu TEU sớm hơn 22 ngày so với năm 2020. Hiện cảng khai thác 12 tuyến dịch vụ quốc tế, tiếp nhận tàu mẹ trọng tải đến gần 174.000 DWT và kết nối với các cảng, khu công nghiệp thông qua hệ thống feeder, sà lan và vận tải bộ.

Với đà tăng trưởng hiện tại, sản lượng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu TEU.

Theo Ngọc Giang

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dù được miễn nộp thuế từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu/năm vẫn phải làm điều này để tránh bị phạt tiền lên đến 12.500.000 đồng

Dù được miễn nộp thuế từ năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu/năm vẫn phải làm điều này để tránh bị phạt tiền lên đến 12.500.000 đồng Nổi bật

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho người dân đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện Nổi bật

Nhìn toàn cảnh cầu vượt sông Sài Gòn nối TPHCM và Tây Ninh trước ngày thông xe

Nhìn toàn cảnh cầu vượt sông Sài Gòn nối TPHCM và Tây Ninh trước ngày thông xe

13:59 , 24/11/2025
Từ 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô

Từ 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô

13:31 , 24/11/2025
TP giàu nhất Việt Nam đang "thai nghén" nút giao 4 tầng đẳng cấp quốc tế, vốn đầu tư tới 12.000 tỷ đồng

TP giàu nhất Việt Nam đang "thai nghén" nút giao 4 tầng đẳng cấp quốc tế, vốn đầu tư tới 12.000 tỷ đồng

13:27 , 24/11/2025
Bất ngờ số tiền gần 7 tỉ USD/năm mà lao động Việt Nam gửi về quê nhà

Bất ngờ số tiền gần 7 tỉ USD/năm mà lao động Việt Nam gửi về quê nhà

12:04 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên